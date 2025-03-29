أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 29-3-2025

تشهد أسعار الذهب في السعودية، استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم السبت 29-3-2025، وفقًا لآخر التحديثات بالمملكة. نقدم لكم فيما يلي متوسط أسعار الذهب بمختلف الأعيرة المتداولة، مع استعراض أسعار الأوقية والجنيه الذهب.

متوسط أسعار الذهب اليوم بالريال السعودي

عيار 24: 370.75 ريال سعودي سجل الذهب من عيار 24 سعرًا يبلغ 370.75 ريال سعودي.

عيار 22: 339.75 ريال سعودي بلغ سعر الذهب عيار 22 مستوى 339.75 ريال سعودي.

آخر تحديث لـ سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 29 مارس آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم السبت 29-3-2025

عيار 21: 324.50 ريال سعودي يُعد عيار 21 الأكثر شهرة واستخدامًا بين المشترين، وسجل سعر 324.50 ريال سعودي.

عيار 18: 278.00 ريال سعودي يأتي الذهب عيار 18 بسعر 278.00 ريال سعودي.

عيار 14: 216.25 ريال سعودي سجل عيار 14 سعرًا قدره 216.25 ريال سعودي.

عيار 12: 185.25 ريال سعودي بلغ الذهب عيار 12 مستوى 185.25 ريال سعودي.

الأونصة: 11531.25 ريال سعودي الأوقية الذهبية تُقدر اليوم بسعر 11531.25 ريال سعودي.

الجنيه الذهب: 2595.25 ريال سعودي وصل سعر الجنيه الذهب إلى 2595.25 ريال سعودي.

الأونصة بالدولار الأمريكي: 3076.32 دولار بلغ سعر الأوقية الذهبية بالدولار الأمريكي 3076.32 دولار.