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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 29-3-2025

ذهب
ذهب
محمد يحيي

تشهد أسعار الذهب في السعودية، استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم السبت 29-3-2025، وفقًا لآخر التحديثات بالمملكة. نقدم لكم فيما يلي متوسط أسعار الذهب بمختلف الأعيرة المتداولة، مع استعراض أسعار الأوقية والجنيه الذهب.

متوسط أسعار الذهب اليوم بالريال السعودي
عيار 24: 370.75 ريال سعودي سجل الذهب من عيار 24 سعرًا يبلغ 370.75 ريال سعودي.

عيار 22: 339.75 ريال سعودي بلغ سعر الذهب عيار 22 مستوى 339.75 ريال سعودي.

عيار 21: 324.50 ريال سعودي يُعد عيار 21 الأكثر شهرة واستخدامًا بين المشترين، وسجل سعر 324.50 ريال سعودي.

عيار 18: 278.00 ريال سعودي يأتي الذهب عيار 18 بسعر 278.00 ريال سعودي.

عيار 14: 216.25 ريال سعودي سجل عيار 14 سعرًا قدره 216.25 ريال سعودي.

عيار 12: 185.25 ريال سعودي بلغ الذهب عيار 12 مستوى 185.25 ريال سعودي.

الأونصة: 11531.25 ريال سعودي الأوقية الذهبية تُقدر اليوم بسعر 11531.25 ريال سعودي.

الجنيه الذهب: 2595.25 ريال سعودي وصل سعر الجنيه الذهب إلى 2595.25 ريال سعودي.

الأونصة بالدولار الأمريكي: 3076.32 دولار بلغ سعر الأوقية الذهبية بالدولار الأمريكي 3076.32 دولار.

أسعار الذهب الذهب أسعار الذهب في السعودية لجنيه الذهب عيار

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