استعدادات مكثفة لعودة المعتمرين .. مصر للطيران تسير 205 رحلة جوية من الأراضي المقدسة

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني المصري، عن تسيير ما يقرب من 205 رحلة جوية من مطاري جدة والمدينة المنورة خلال الفترة من 30 مارس حتي 10 أبريل إلي كلٍ من مطار القاهرة والأقصر وأسوان وبرج العرب وذلك تزامنًا مع انتهاء عمرة رمضان وعودة المعتمرين من الأراضي المقدسة.

يأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن.

وفي هذا السياق؛ أكد الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة حرصت على توفير كافة التيسيرات اللازمة لراحة المعتمرين بعد انتهاءهم من أداء مناسك عمرة شهر رمضان مشيرًا إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من مختلف التخصصات في المطارات السعودية والمصرية لضمان انسيابية وسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول أثناء مرحلة العودة والتي تشهد كثافة عالية في التشغيل وكذلك العمل علي تقديم أفضل الخدمات على متن الطائرات وتذليل العقبات.

ومن ناحية أخرى؛ من المخطط أن تسير مصر للطيران ما يقرب من 92 رحلة داخلية خلال الفترة من 30 مارس حتي 2 أبريل من القاهرة إلي مطارات الجذب السياحي شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان خلال أجازة عيد الفطر المبارك.