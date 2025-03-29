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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانى: الثقة المتبادلة بين القيادة السياسية والمصريين سر استقرار الدولة

هشام الشعينى عضو مجلس النواب
هشام الشعينى عضو مجلس النواب
فريدة محمد

أكد اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا أن الثقة التامة والمطلقة فيما بين القيادة السياسية والشعب المصرى العظيم كانت ولاتزال وستظل سر من اسرار استقرار وأمن الدولة المصرية والحفاظ على جميع حدودها، مشيراً الى أن أن تماسك ووحدة المصريين لا تعرف الانكسار وثقتهم التامة والمطلقة فى جميع سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى داخلياً وخارجياً ستكون المفتاح لعبور كل التحديات وتحقيق مستقبل أفضل لمصر في ظل قيادة حكيمة تدرك قيمة الوطن وتقوده بثبات نحو بناء جمهورية جديدة والانطلاق بقوة إلى المستقبل.


ووجه " الشعينى " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للرئيس السيسى على جميع القضايا والملفات المهمة التى تناولها فى خطابه التاريخى بمناسبة احتفالات مصر بليلة القدر مؤكداً أنه كان هناك حالة من الارتياح الكبير وواسع النطاق لدى الشعب المصرى العظيم وبجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية بشأن الحديث النابع من قلب الرئيس السيسى عن المصريين
وأعرب اللواء هشام الشعينى عن ثقته التامة فى قدرة الشعب المصرى العظيم على الاستمرار فى الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى والقوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر مشيراً إلى أن التاريخ والواقع أكدا للعالم كله أن المصريين سوف يتقدمون الصفوف دائماً لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقيادة السياسية للحفاظ على أمن مصر واستقرارها والحفاظ على جميع حدودها واحباط جميع المحاولات والشائعات والسموم والأكاذيب من قوى الشر والإرهاب والظلام ضد مصر ومؤسساتها .

هشام الشعينى حزب الجبهة الوطنية قنا

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