فليك: برشلونة مستعد لمواجهة جيرونا.. ولا أحد يعلم ما سيحدث حتى نهاية الموسم

أكد هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه جاهز لمواجهة جيرونا غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني، مشددًا على أهمية المرحلة المقبلة في حسم الصراع على اللقب.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "نحن متحمسون للقاء. أمامنا 10 مباريات حاسمة في الليجا، وعلينا القتال حتى النهاية".

حول أزمة طعن أوساسونا على نتيجة المباراة

وعن اعتراض أوساسونا على نتيجة مباراته مع برشلونة، قال: "لا أمتلك تفاصيل كافية، حصلنا على 3 نقاط، والباقي ليس بيدي".

جاهزية الفريق لمواجهة جيرونا

أكد المدرب الألماني أن جميع اللاعبين متاحون للمشاركة، لكنه قد يمنح البعض قسطًا من الراحة. كما أوضح أن جافي قادر على اللعب في عدة مراكز، مشيدًا بأدائه في مركز 6 أمام أوساسونا.

"نحن بحاجة إلى فاتي.. ولامين لاعب ذكي"

كشف فليك عن إمكانية منح أنسو فاتي دقائق للمشاركة، مؤكدًا أنه لاعب مهم للفريق، كما أثنى على لامين يامال، قائلًا: "إنه ذكي جدًا ويعرف كيف يدير مجهوده".

موقف ليفاندوفسكي وفرمين لوبيز

نفى فليك انشغال ليفاندوفسكي بجائزة هداف الليجا، قائلًا: "ليفاندوفسكي لا يفكر سوى في نجاح الفريق"، كما وصف فيرمين لوبيز بالمقاتل، مشيدًا بحماسه الكبير.

"أستمتع بتدريب برشلونة"

عند سؤاله عن استمتاعه بتدريب برشلونة مقارنة ببعض المدربين السابقين الذين عانوا، قال: "أنا سعيد جدًا هنا، برشلونة أشبه بالعائلة، تطورنا كثيرًا في الاستحواذ والسيطرة، لكن يمكننا التحسن أكثر".

وختم المدرب الألماني حديثه بالتأكيد على احترامه لريال مدريد وكارلو أنشيلوتي، لكنه شدد على تميز هوية برشلونة التي تتجسد في لا ماسيا والترابط بين اللاعبين والجهاز الفني.