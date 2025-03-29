مدرب جيرونا: برشلونة يمتلك 3 أو 4 من أفضل لاعبي العالم

أشاد ميتشيل سانشيز، المدير الفني لجيرونا، بجودة لاعبي برشلونة قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم الأحد في الدوري الإسباني، مؤكدًا أن البارسا يضم بعضًا من أفضل اللاعبين في العالم.

وقال ميتشيل في المؤتمر الصحفي: "لامين يامال هو أفضل جناح في العالم، وبيدري أفضل لاعب رقم 8، بينما قدرة ليفاندوفسكي على قراءة اللعب وعمق رافينيا في الهجوم يمثلان قمة الأداء، بالإضافة إلى مهارات بالدي في التقدم من الخلف وقدرة دي يونج على كسر الخطوط".

وأشار المدرب الإسباني إلى أن فريق هانز فليك "واسع الحيلة"، معترفًا بأن "مستوى برشلونة الحالي وطريقة لعبه، مقارنة بوضع جيرونا، لا يدعو للتفاؤل"، ما يعكس صعوبة المواجهة التي يراها واحدة من "الأعلى مستوى في العالم".