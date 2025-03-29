شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأخلص التهاني والتَّبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإخوته من الملوك والرؤساء والأمراء، وإلى الشعب المصري الكريم، والأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة العطرة على الأمة بالخير واليُمن والبركات، وأن يُديم على شعوبنا نعم الأمن والسلام والاستقرار.





ودعا شيخ الأزهر المسلمين حول العالم، بألا ينسوا إخوانهم المستضعفين في فلسطين والسودان ومسلمي الروهينجا وكل المظلومين حول العالم، وأن يجعلوا لإخواننا في غزة نصيبًا من دعائهم وزكواتهم، وأن يسألوا الله أن ينصرهم على عدوهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يحفظ عليهم أرضهم ووطنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

موعد عيد الفطر 2025

وقال الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن عيد الفطر المبارك سيكون غدا الأحد فلكيا، منوها أن الحسابات الفلكية لا يعتد بها، إلا بعد عرضها على المفتى وهو من يعلن الرؤية الشرعية حسب الأبعاد الفقهية والشرعية.

قال الدكتور رابح في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أنه لأول مرة سيتم الاستعانة بفريق صينى مع فريق مصري من معهد الفلك لرصد وتصوير هلال شوال من مرصد حلوان بأكبر تلسكوب فى الشرق الأوسط.

وأضاف أن الحسابات الفلكية أثبتت صحتها لاسيما في ظل التقدم التكنولوجي الحديث الذى أسهم في أن تكون نسبة الخطأ في الحسابات الفلكية صفر.

رؤية هلال شهر شوال

وأشار إلى أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي اليوم السبت 29 رمضان أى أن الإقتران قد حدث بالفعل والهلال قد ولد.

وأضاف أن معهد الفلك يشارك عبر 7 لجان لاستطلاع الهلال بالتنسيق مع دار الافتاء التى ستعلن الرؤية الشرعية وموعد عيد الفطر المبارك 2025.

وتابع: الهلال الجديد سيظل في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي باقي محافظات سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 9: 12 دقيقة.