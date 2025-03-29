قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الديوان الملكي السعودي: غدا عيد الفطر وغرة شهر شوال
رسميا.. دار الإفتاء تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025
السعودية تعلن ثبوت هلال شهر شوال وغدا أول أيام عيد الفطر
فلسطين: الاحتلال حرم أكثر من 80 ألف طالب من التعليم في غزة
مفتي الجمهورية: اختلاف رؤية الهلال بين الدول أمر طبيعي
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان للتهنئة بعيد الفطر المبارك
بعد قليل.. الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك وتستطلع هلال شوال
وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني: الاحتلال دمر معظم مدارس غزة
موعد عيد الفطر المبارك 2025.. هل هو الأحد أم الإثنين؟
بث مباشر الآن .. رؤية هلال عيد الفطر 2025
فليك: برشلونة مستعد لمواجهة جيرونا.. ولا أحد يعلم ما سيحدث حتى نهاية الموسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد شحتة

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأخلص التهاني والتَّبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإخوته من الملوك والرؤساء والأمراء، وإلى الشعب المصري الكريم، والأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة العطرة على الأمة بالخير واليُمن والبركات، وأن يُديم على شعوبنا نعم الأمن والسلام والاستقرار.



ودعا شيخ الأزهر المسلمين حول العالم، بألا ينسوا إخوانهم المستضعفين في فلسطين والسودان ومسلمي الروهينجا وكل المظلومين حول العالم، وأن يجعلوا لإخواننا في غزة نصيبًا من دعائهم وزكواتهم، وأن يسألوا الله أن ينصرهم على عدوهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يحفظ عليهم أرضهم ووطنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

موعد عيد الفطر 2025

وقال الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن عيد الفطر المبارك سيكون غدا الأحد فلكيا، منوها أن الحسابات الفلكية لا يعتد بها، إلا بعد عرضها على المفتى وهو من يعلن الرؤية الشرعية حسب الأبعاد الفقهية والشرعية.

قال الدكتور رابح في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أنه لأول مرة سيتم الاستعانة بفريق صينى مع فريق مصري من معهد الفلك لرصد وتصوير هلال شوال من مرصد حلوان بأكبر تلسكوب فى الشرق الأوسط.

وأضاف أن الحسابات الفلكية أثبتت صحتها لاسيما في ظل التقدم التكنولوجي الحديث الذى أسهم في أن تكون نسبة الخطأ في الحسابات الفلكية صفر.

رؤية هلال شهر شوال

وأشار إلى أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي اليوم السبت 29 رمضان أى أن الإقتران قد حدث بالفعل والهلال قد ولد.

وأضاف أن معهد الفلك يشارك عبر 7 لجان لاستطلاع الهلال بالتنسيق مع دار الافتاء التى ستعلن الرؤية الشرعية وموعد عيد الفطر المبارك 2025.

وتابع: الهلال الجديد سيظل في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي باقي محافظات سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 9: 12 دقيقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي رئيس الجمهورية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الأزهر الشريف رؤية هلال شهر شوال موعد عيد الفطر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر

خبير أرصاد: يستحيل رؤية الهلال الأحد بالسعودية.. وعيد الفطر الإثنين

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟.. هنيئًا لما فاز بها

موعد صلاة عيد الفطر 2025

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة والمحافظات

أسعار الدواجن

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

الأهلي

موعد مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

الذهب

لأول مرة .. سعر الذهب يسجل 5 آلاف جنيه لعيار 24

إيلون ماسك

إيلون ماسك يعلن بيع منصة "إكس" مقابل 33 مليار دولار

بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر.. ننشر أسعار الرنجة والفسيخ بالأسواق

بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر.. ننشر أسعار الرنجة والفسيخ بالأسواق

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يحدث للجسم عند تناول قشر الكيوي .. السعرات الحرارية لكحك وبسكويت العيد

الجيش الصومالي

الجيش الصومالي: مقتل 42 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية

الكيوي

ماذا يحدث للجسم عند تناول قشر الكيوي؟

بالصور

بعد 120 عامًا من وجودها.. العالم يودع شركة سيارات شهيرة

فوكسهول
فوكسهول
فوكسهول

تسلا تخطط لإطلاق أول سيارة طائرة: موديل V

تسلا موديل V
تسلا موديل V
تسلا موديل V

إطلالة لافتة.. نيكول سابا تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

نيكول
نيكول
نيكول

فيديو

مدينة تحت الأهرامات

مدينة تحت الأهرامات .. اكتشاف خطير أم مجرد وهم؟

ابراهيم الطوخي

قبل وفاته بكام يوم.. تعليق صادم على فيديو إبراهيم الطوخي يقلب السوشيال ميديا

غرق غواصة بالغردقه

تفاصيل جديدة في حادث غرق غواصة السندباد بالغردقة

مي عمر - دينا

دينا: راقصة محترفة أدت مشاهد مي عمر في إش إش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

المزيد