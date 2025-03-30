أجواء حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات القادمة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 30 مارس 2025، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشرقية ، حار على جنوب الصعيد ، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم نشاطا للرياح على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة وتسمح بممارسة الأنشطة البحرية .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة

العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم :

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

القاهرة

العظمى 27 درجة

الصغرى 16

الإسكندرية

العظمى 27

الصغرى 16

مطروح

العظمى 26 درجة

الصغرى 16

سوهاج

العظمى 29 درجة

الصغرى 15

قنا

العظمى 31 درجة

الصغرى 16

أسوان

العظمى 32 درجة

الصغرى 17 درجة

تفاوت في معدلات درجات الحرارة

يكون هناك تفاوت فى قيم الحرارة العظمي بين محافظات شمال وجنوب البلاد خلال تلك الأونة، حيث تتراوح العظمى على القاهرة والسواحل الشمالية، من السبت للثلاثاء المقبل بين 26 لـ29 درجة، في حين تسجل ما بين 30 لـ35 على محافظات الصعيد وجنوب البلاد، خلال فترات النهار، في حين تنخفض بين 10 لـ12 درجة مع بداية ساعات المساء على جميع انحاء الجمهورية، لذا يسود طقس حار نهارا، وبارد ليلا، طوال أيام العيد.

النصائح والإرشادات

ارتداء الملابس الخريفية، مثل الجاكيت، بسبب انخفاض درجات الحرارة ليلًا، كما أكدت ضرورة ارتداء الكمامة لكبار السن ومرضى الجيوب الأنفية بسبب الرياح المثيرة يوم الإثنين.