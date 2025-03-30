منة شلبي وبيومي فؤاد في «شمس وقمر».. مفاجأة عيد الفطر في جدة

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن عرض مسرحي جديد يحمل عنوان "شمس وقمر" ضمن فعاليات عيد الفطر في المملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن تُعرض المسرحية على خشبة المسرح العربي في جدة، بدءًا من ثالث أيام العيد، بمشاركة نخبة من النجوم، على رأسهم منة شلبي وبيومي فؤاد.







وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن عرض المسرحية ضمن فعاليات العيد، والتي ستُقام في المسرح العربي بجدة ابتداءً من ثالث أيام عيد الفطر.

المسرحية من بطولة النجمة منة شلبي والفنان بيومي فؤاد، إلى جانب محمود الليثي ودنيا سامي، وبمشاركة مجموعة من النجوم. ومن المتوقع أن تكون واحدة من أبرز العروض المسرحية خلال الموسم الاحتفالي.