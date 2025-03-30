8 آلاف شنطة مواد غذائية من الأوقاف للأسر الأكثر احتياجاً بأسوان

تسلمت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان 8 آلاف شنطة مواد غذائية مهداة من وزارة الأوقاف للأسر الأكثر احتياجاً، ليتم توزيعها عبر التضامن للجمعيات والأسر المستهدفة.

أوضح الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف بأسوان أن الشنطة الواحدة تحتوى على 2 كيلو سكر و2 كيلو أرز وكيلو مكرونة، وذلك للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة أسوان، بواقع 8000 أسرة.

الأسر الأكثر احتياجاً

وأوضح الشيخ سمير خليل أن شنط المواد الغذائية تأتى فى إطار حرص وزارة الأوقاف على مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً لإدخال السرور على هذه الأسر بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، وإغناء الفقراء عن السؤال فى ذلك اليوم، وسد احتياجاتهم من المواد الغذائية من خلال توفير السلع الأساسية لهم من المواد الغذائية.

و أعلن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان عن خطة العمل التي تم وضعها من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد أن مستشفيات جامعة أسوان ستعمل بحالة طوارئ قصوى لتلبية احتياجات المرضى، حيث سيتم رفع درجة الاستعداد بمختلف الأقسام الطبية في المستشفيات الجامعية.

وأضاف أن إدارة مستشفيات أسوان الجامعية قد تم تكليفها بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المقدمة خلال فترة العيد، وذلك حفاظًا على صحة المرضى وضمان تقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم.

وأشار إلى أنه سيتم توفير كافة الخدمات الطبية بمختلف الأقسام في المستشفيات الجامعية بأسوان لضمان استمرار تقديم الخدمة على نفس المستوى المعتاد.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسوان الجامعية أن خطة العمل خلال عيد الفطر المبارك تركز على رفع حالة التأهب القصوى في أقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات والعناية المركزة.