مصرع شخص أسفل عجلات القطار فى أسوان

لقى شخص مصرعه نتيجة تعرضه للدهس أسفل عجلات القطار أثناء مروره عند شريط السكة الحديد بقرية أبوالريش فى مدينة أسوان مما أسفر عن وفاته مباشرة فى موقع الحادث.

وتوجهت سيارة الإسعاف لنقله إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث دهس قطار لشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد عند منطقة خور أبو سبيره بقرية أبوالريش داخل دائرة المدينة مما أسفر عن وفاته مباشرة.

حادث

وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحرى حول أسبابها.

فيما لقى 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم فى أسوان نتيجة تعرضهم للاختناق بسبب تسريب غاز داخل شقة، وتم نقل جثثهم إلى المشرحة العمومية تحت تصرف النيابة.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بتعرض 3 مواطنين للموت المفاجئ بسبب تعرضهم للاختناق نتيجة تسريب غاز داخل شقة سكنية بمنطقة العقاد بمدينة أسوان.

هذا فيما تمكنت جهود رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل مخبز بلدى بأسوان نتيحة حدوث انفجار لأسطوانة غاز، وأسفر عن إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية، ولم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح.

وترجع التفاصيل عندما تلقت وحدة الحماية المدنية بأسوان إخطاراً يفيد بنشوب حريق داخل مخبز بلدي في قرية الحكمة بوادي النقرة نتيحة انفجار اسطوانة غاز مما أدى إلى امتداد الحريق فى اسطوانات الغاز المجاوره لها .

وبالمعاينة تبين أن الحريق أسفر عن انفجار عدد 3 اسطوانات غاز داخل المخبز، وإصابة شخص يدعى سعد الدين.ع.م 41 سنة، وإصابته بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 9%، وتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفي كوم أمبو لتلقي العلاج اللازم باعتبارها أقرب مكان للحريق.