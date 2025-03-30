قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوروبا تعتمد التوقيت الصيفي بزيادة ساعة في معظم الدول
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا
في خطبة العيد .. السديس يحث على صلة الرحم والتواصل والتوسيع على الأهل
خطيب المسجد الحرام: بددوا غيمة الأحزان فالفرح بالعيد سُنة المسلمين
السديس في خطبة العيد: التهنئة تزيد المودة وأظهروا التفاؤل والفرح اتباعًا لهدي النبي ﷺ
ننشر الصور الأولي لضحايا حادث معدية الفشن ببني سويف | شاهد
إصابة أكثر من 50 شخصًا في حريق دار مُسنين في ألمانيا
دُفنا معاً.. مصرع شاب أثناء توجهه لاستلام جثمان شقيقه بقنا
قبل صلاة العيد.. كيفية التبرع بـ زكاة الفطر لـ بنك الطعام المصري
حادث مأساوي في المنصورة.. وفاة شابين بعد سقوط دراجة نارية من فوق كوبري الشرقاوية
بعد إثارة الجدل .. أول تعليق من صاحب شكوى وزير الصحة |صور
تهريج.. رسالة نارية من رئيس نادي وادي دجلة لحسام حسن بعد ظهوره مع رامز جلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شخص أسفل عجلات القطار فى أسوان

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

لقى شخص مصرعه نتيجة تعرضه للدهس أسفل عجلات القطار أثناء مروره عند شريط السكة الحديد بقرية أبوالريش فى مدينة أسوان مما أسفر عن وفاته مباشرة فى موقع الحادث. 

وتوجهت سيارة الإسعاف لنقله إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث دهس قطار لشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد عند منطقة خور أبو سبيره بقرية أبوالريش داخل دائرة المدينة مما أسفر عن وفاته مباشرة.

حادث 

وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحرى حول أسبابها.

فيما لقى 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم فى أسوان نتيجة تعرضهم للاختناق بسبب تسريب غاز داخل شقة، وتم نقل جثثهم إلى المشرحة العمومية تحت تصرف النيابة.  

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بتعرض 3 مواطنين للموت المفاجئ بسبب تعرضهم للاختناق نتيجة تسريب غاز داخل شقة سكنية بمنطقة العقاد بمدينة أسوان.    

هذا فيما تمكنت جهود رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل مخبز بلدى بأسوان نتيحة حدوث انفجار لأسطوانة غاز، وأسفر عن إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية، ولم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح. 

وترجع التفاصيل عندما تلقت وحدة الحماية المدنية بأسوان إخطاراً يفيد بنشوب حريق داخل مخبز بلدي في قرية الحكمة بوادي النقرة نتيحة انفجار اسطوانة غاز مما أدى إلى امتداد الحريق فى اسطوانات الغاز المجاوره لها .

وبالمعاينة تبين أن الحريق أسفر عن انفجار عدد 3 اسطوانات غاز داخل المخبز، وإصابة شخص يدعى سعد الدين.ع.م  41 سنة، وإصابته بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 9%، وتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفي كوم أمبو لتلقي العلاج اللازم باعتبارها أقرب مكان للحريق.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني ابو ريدة

قرار صارم من «أبو ريدة» بعد ظهور حسام حسن في برنامج مقالب.. والعميد يخرج عن صمته

البنك المركزي

بعد رؤية هلال شوال | هل البنوك غدا الأحد إجازة .. البنك المركزي يجيب

دار الإفتاء

بعد الجدل المثار.. بيان جديد من دار الإفتاء بشأن موعد عيد الفطر 2025

بلبن في السعودية

السعودية .. إغلاق جميع فروع سلسلة محلات "بلبن" واختفائها من التطبيقات الإلكترونية

ليلة القدر 2025

متى ظهرت علامات ليلة القدر 2025؟ إعجاز قرآني بالأدلة يوكد حدوثها في هذه الليلة

رئيس الوزراء

رسميا.. إجازة عيد الفطر ممتدة حتى الأربعاء 2 أبريل 2025

معجزة ربانية تحدث في آخر ليلة في رمضان

معجزة ربانية تحدث في آخر ليلة من رمضان .. اغتنمها لسه قدامك فرصة للفجر

عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد تعديلها رسميًّا

عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد تعديلها رسميًّا

ترشيحاتنا

الفنانة جاسيكا حسام الدين و المخرج تامر نادي و الفنانة ياسمين رئيس

صور حصرية.. جاسيكا حسام الدين تودع مسلسل «منتهي الصلاحية» برسالة خاصة

عايشة الدور

مسلسل «عايشة الدور» الحلقة الأخيرة.. عايشة تنقذ نسمة من الاعتداء

شريهان

عيد الفطر المبارك على طريقتها.. شريهان تهنئ جمهورها برسالة مؤثرة

بالصور

فيلم «سيكو سيكو» يشعل السجادة الحمراء.. حضور فني لافت واحتفال ضخم | شاهد

عصام عمر
عصام عمر
عصام عمر

فيديو

صورة من الفيديو

تحقيق عاجل| فيديو لشابين في حالة «زومبي» بسبب الاستروكس يثير الرعب في شبرا الخيمة.. القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

المزيد