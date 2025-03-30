دُفنا معاً.. مصرع شاب أثناء توجهه لاستلام جثمان شقيقه بقنا

شهدت قرية أبنود التابعة لمركز قنا، واقعة مفجعة، حيث رحل شقيقان خلال ساعات قليلة، ليتم دفنهما سوياً فى مقبرة واحدة، بمسقط رأسهما بالقرية، حيث توفى الشقيق الأكبر داخل مركز خاص بمدينة قنا بعد معاناة من المرض، وأثناء توجه شقيقه الأصغر لاستلام الجثمان وقع حادث للسيارة التي يستقلها مع آخرين، أسفر عن مصرعه وإصابة اثنين آخرين.

وتبين أن الشقيق الأصغر حماده محمد الضبع، تلقى اتصال بوفاة شقيقه الأكبر يوسف، داخل مركز طبى، أثناء خضوعه للعلاج من أعراض مرضية، فاستقل سيارة ربع نقل مع اثنين من أبناء عمومته، وأثناء توجههم للمركز الطبي، انحرفت بهم السيارة وسقطت في ترعة الكلابية، ما أدى إلى مصرعه في الحال وإصابة مرافقيه.

وسادت حالة من الحزن الممزوج بالصدمة بين أهالى قرية أبنود حزناً على الشقيقين، اللذين رحلا خلال ساعات قليلة، في واقعة هزت الجميع، فيما تحولت صفحات أهالى القرية إلى سرادقات عزاء حزناً على الشابين.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة في ترعة الكلابية، أمام قرية الأشراف، نتج عنها مصرع حماده محمد الضبع، وإصابة اثنين آخرين من أبناء عمومته.

وتمكنت قوة أمنية بمعاونة الأجهزة المعنية من انتشال السيارة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثمان، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.