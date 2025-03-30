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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تغذية صحية ومتوازنة بعد رمضان.. كيف تتجنب الإفراط في الطعام؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

نصحت الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية العلاجية، إنه قبل تناول كعك العيد خلال أول أيام عيد الفطر فيجب محاولة تناول أى شئ قبله لأنه يحتوي على سكريات، وذلك لتجنب إضطرابات المعدة وعدم رفع مستوي السكر.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”: “شرب القهوة على الريق تعتبر عادة سيئة جدا فى رمضان أو غيره، لأنها تزيد من مستوي الكورتيزون فى الجسم”.

وتابعت: “مناكلش الكحك كله مرة واحدة ولكن على فترات على مدار اليوم، ويجب التعامل مع هذا الأمر مع شرب المشروبات الكثيرة، مثل: الشاي الأخضر والقرفة والجنزبيل”.

التغذية كعك العيد عيد الفطر إضطرابات المعدة الكحك رمضان

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