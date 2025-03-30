الحرب علي غزة.. والدة أسير إسرائيلي : نتنياهو يكذب!

انتقدت والدة أحد الأسرى الإسرائيليين في غزة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهمةً إياه بالكذب والتلاعب بمصير المختطفين من أجل مصالحه السياسية.

وأكدت في تصريحاتها أن "النتائج تثبت أن نتنياهو يكذب"، مشيرةً إلى أن الجميع يعلم أنه يضحي بالأسرى الإسرائيليين لتعزيز سلطته، وهو ما وصفته بجريمة لن تمر دون محاسبة في المستقبل.

وأضافت أن نتنياهو لو كان حريصًا على عودة المختطفين، لكان قد أنهى الحرب وأبرم صفقة لاستعادتهم، ثم عالج قضية حماس بطريقة أخرى.

وأكدت أن استمرار المماطلة في هذا الملف يكشف عن تفضيل المصالح السياسية على أرواح المحتجزين وعائلاتهم.