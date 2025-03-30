أول تعليق من صحة غزة على استهداف مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني

استنكرت وزارة الصحة في غزة، الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف المسعفين والطواقم الطبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء قيامهم بمهامهم الإنسانية في محافظة رفح قبل أسبوع، حيث تم انتشال جثامين 8 مسعفين منهم اليوم بعد فقد الاتصال بهم على مدار الأيام السابقة، وجزء من هذه الجثامين كانت مقيدة، وتعرضت لإطلاق نار في الصدر، ودفنوا في حفرة عميقة؛ لعدم الاستدلال عليهم.

وطالبت صحة غزة، في بيان لها ، المنظمات الأممية والجهات الدولية والمعنية، بإجراء تحقيق عاجل في هذه الجرائم، ومحاسبة الاحتلال على ارتكابها.

وشددت صحة غزة على ضرورة توفير الحماية للطواقم الطبية، وضمان وصولهم الآمن، وتقديم الخدمة إلى المحتاجين، بما كفلته ونصت عليه القوانين الدولية.