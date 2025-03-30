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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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26 حالة تسمم والمملكة تتحرك.. تفاصيل غلق محلات بلبن في السعودية

غلق محلات بلبن في السعودية
غلق محلات بلبن في السعودية
رشا عوني

غلق محلات بلبن ، في السعودية أمر يشغل بال الكثير بعد الواقعة التي حدثت في المملكة العربية، وخلال الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أنباء عن غلق محلات بلبن في السعودية بالكامل بشكل مفاجئ بعد واقعة تسمم شهيرة بالسعودية بسبب منتجات بلبن أثارت غضب الجمهور هناك . 

إغلاق جميع فروع بلبن فى السعودية واختفائه من تطبيقات التوصيل.. ما القصة؟ | الشرق
محلات بلبن

اغلاق فروع بلبن في السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي على كافة المنصات صور وفيديوهات لـ محلات بلبن في السعودية وهي مغلقة وتوقف العمل بها خلال الساعات الماضية. 

كما اختفت سلسلة محلات بلبن من تطبيقات التوصيل الإلكترونية، بشكل مفاجئ، ما يعزز الأخبار المتداولة عن إغلاق جميع فروع بلبن في السعودية بعد بلاغات مواطنين ومقيمين عن حالات تسمم غذائي في الرياض وعدد من مناطق المملكة .

سبب إغلاق فروع بلبن في السعودية

أغلقت السلطات الصحية جميع فروع سلسلة محلات بلبن الشهيرة، وذلك بعد ورود تقارير عن حالات تسمم غذائي جماعي أصابت عدداً من الأشخاص في العاصمة الرياض ومناطق أخرى.

بدأت الواقعة يوم 28 مارس 2025، بعد اختفاء العلامة التجارية لـ محلات بلبن من تطبيقات التوصيل الإلكترونية، مما زاد من حدة التساؤلات حول مصير هذه السلسلة التي كانت تعد واحدة من أبرز الوجهات لعشاق الحلويات في السعودية.

إغلاق فروع محلات «بلبن» بالرياض، وارتفاع حالات التسمم لـ 26 حالة - إيجي إن
غلق محلات بلبن في السعودية

حالات تسمم بسبب منتجات بلبن

ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، بدأت القصة عندما تلقت الجهات الصحية في الرياض بلاغات من مواطنين ومقيمين يشكون من أعراض تسمم غذائي بعد تناولهم منتجات من فروع بلبن .

والأعراض التي شملت الغثيان والقيء وآلام المعدة، دفعت السلطات إلى التحرك السريع، حيث تم نقل العديد من المتضررين إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وبحسب ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، فإن عدد الحالات تجاوز الـ26 حالة، مما أثار موجة من الغضب والقلق بين الجمهور.

عاجل.. حقيقة غلق محلات بلبن في السعودية بعد حالات التسمم.. كامل التفاصيل - بوابة الزهراء الإخبارية

أول رد من السعودية على غلق محلات بلبن

أصدرت وزارة البلديات والإسكان في السعودية بيانا توضيحيا جاء فيه: “إشارة إلى ما تم تداوله بشأن إغلاق فروع إحدى المنشآت الغذائية، توضح وزارة البلديات والإسكان أنها ومن خلال جهود أماناتها في عدد من المناطق تعاملت مباشرة مع ما ورد من بلاغات بهذا الشأن عبر فرق الرقابة الميدانية واتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات النظامية التي تضمن سلامة وصحة الجميع”.

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وأشارت إلى أن "معظم حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي تماثلت إلى الشفاء، فيما تتلقى الحالات المتبقية الرعاية الصحية اللازمة وحالاتها مستقرة".

وفي بيانها، أكدت الوزارة أنها "قامت من خلال تكاملها مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بمباشرة البلاغات الواردة لها بشأن هذه الحالات وتم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة في حينه، حيث تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتي شملت إغلاق مصنعي وفروع المنشأة احترازيا، لحين استكمال عمليات التحقق والتحليل".

وشددت وزارة البلديات والإسكان السعودية على أن "صحة المستهلك وسلامته أولوية قصوى، وأنها تواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنتجات الغذائية المقدمة".

ودعت الوزارة، إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة، هذا ولم تحدد الوزارة السعودية اسم المنشأة الغذائية التي تم إغلاقها.

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