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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل حكيم باشا الحلقة الأخيرة .. مصطفى شعبان ينتصر على الشر

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
سعيد فراج

شهدت أحداث الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل حكيم باشا

وبدأت الحلقة الأخيرة من مسلسل "حكيم باشا"، على كشف "حكيم- مصطفى شعبان" للضابط مداخل ومخارج الجبل حتى يقبض على تجار الآثار والإرهابيين مقابل أن يصبح شاهد ملك في القضية.

مسلسل حكيم باشا 

وجاء ضمن أحداث الحلقة الأخيرة أمر "برنسه- سهر الصايغ" ل "غزل- دينا فؤاد" بأن تطبخ لهم في ظل وجعها وقهرها على ابنها الذي تم قتله على يدهم، لذلك قررت "غزل- دينا فؤاد" أن تضع لهم سم في الأكل حتى تقتلهم جميعا، وأكلت "غزل- دينا فؤاد" من نفس الأكل وماتت معهم.

وكما جاء أيضاً ضمن الأحداث تسليم "حكيم- مصطفى شعبان" الآثار ل"فواز- أشرف زكي" بعد أن حول لهم الأموال على حسابه ال "بيتكوين" ثم جاءت الشرطة وقبضت عليهم وعلى "واصل الذهبي- رياض الخولي" و"غراب- أحمد فهيم" وجميع من كان في الجبل.

مسلسل حكيم باشا 
مسلسل حكيم باشا 

وانتهت الحلقة على أن "حكيم- مصطفى شعبان" وهو يعمل في أرض والده بعد مرور عدة سنوات، وظهر له ولدين أولاده جاءوا ل "حكيم- مصطفى شعبان" ، ثم ظهرت "لوما- يارا قاسم" وهي حامل للمرة ثانية وكذلك "صفا- هاجر الشرنوبي" كانت حامل أيضا في الولد الثاني، وقال حكيم لأولاده في نهاية الحلقة "الحرام سهل بس الحساب صعب".

مسلسل حكيم باشا 
مسلسل حكيم باشا 

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل «حكيم باشا» يومياً علي شبكة قناة «cbc» العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث أن الإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 3 عصراً، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة «cbc drama»، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحاً.

وكما أن يعرض يومياً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 1:15 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

مسلسل حكيم باشا

وجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم الفنان القدير أشرف زكي، إنجي سلامة وغيرهما، وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

حكيم باشا مصطفى شعبان مسلسل حكيم باشا سهر الصايغ دينا فؤاد رياض الخولي

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