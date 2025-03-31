حبس شخصين لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار في بولاق أبو العلا

قررت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بالتنقيب على الآثار في بولاق أبو العلا.

وكشفت الأجهزة الأمنية ، تفاصيل ما تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر إحدى السيدات من تصرفات بعض الأشخاص المستأجرين لغرفة بالعقار محل سكنها بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار أسفل المنزل.

الحفر والتنقيب

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (أحد الأشخاص ونجله) وبحوزتهما أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.