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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سيلينا جوميز تكشف عن دور تايلور سويفت في ألبومها الجديد

تايلور سويفت وسيلينا غوميز
تايلور سويفت وسيلينا غوميز
شروق سلامة

أعلنت سيلينا جوميز عدم ترددها في مساعدة صديقتها المقربة تايلور سويفت أثناء العمل على ألبومها الجديد I Said I Love You First مع خطيبها بيني بلانكو.

“رأيها مهم جدًا بالنسبة لي”

في مقابلة مع iHeartRadio في 27 مارس، أوضحت سيلينا مدى أهمية رأي تايلور في موسيقاها، قائلة:
“مع تايلور، أقدّر رأيها كثيرًا لأنها صريحة جدًا،دائمًا ما أعرض عليها أفضل أغنيتين من أي ألبوم لي لأرى ماذا ستقول. وهي تفعل الشيء نفسه معي.”

وأوضحت سيلينا، أن طريقة تعبيرهما عن آرائهما متجذرة في الحب والاحترام، مضيفة:
“لن أقول أبدًا، ’هذه أغنية سيئة،‘ لأنها موهوبة بشكل لا يُصدق. لكنها بالتأكيد تقول: ’هذه الأغنية لا بأس بها، لكن هذه رائعة.‘”

ثم أضافت مازحة: “إنها نصائح مفيدة جدًا، وأنا أحب الأشخاص الصادقين.”

“أبكتني وأبكت والدتها”

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تؤثر فيها تايلور على موسيقى سيلينا، فحينما عزفت لها أغنية Lose You to Love Me قبل إصدارها، كانت ردة فعل تايلور ووالدتها عاطفية جدًا.

“عندما عزفت لها الأغنية لأول مرة، بدأت تايلور ووالدتها الرائعة في البكاء، ثم بدأت أنا في البكاء أيضًا. كان ذلك مؤثرًا للغاية.”

سيلينا وتايلور، اللتان تربطهما صداقة منذ عام 2008، لطالما عبّرتا عن فخرهما ببعضهما البعض. وفي مقابلة مع Vanity Fair في سبتمبر، أكدت سيلينا أن صداقتهما لا تزال قوية، قائلة:“إنها حقًا مثل أختي الكبرى.”

وفي ديسمبر، احتفلت تايلور بخبر خطوبة سيلينا من بيني بلانكو بطريقة مرحة، حيث علّقت على منشور الإعلان قائلة:
“نعم، سأكون فتاة الورود في الزفاف!”

سيلينا لم تتردد في دعم تايلور وعلاقتها مع لاعب كرة القدم ترافيس كيلسي، حتى لو كان ذلك يعني الظهور مبكرًا جدًا في الحفلات!

في حلقة 19 مارس من برنامج Countdown To على Spotify، مازحت سيلينا بشأن ذهابها لحفلة تايلور بعد إحدى حفلات توزيع الجوائز مع بيني بلانكو قائلة: “بصفتي زوجة مسؤولة، ذهبنا إلى حفلة تايلور مباشرة بعد الحفل… لقد كان الأمر محرجًا جدًا! يبدو أن الأشخاص الرائعين لا يصلون إلى الحفلات في وقتها.”

لكن بيني لم يرَ مشكلة في ذلك، بل أضاف: “نحن دائمًا أول الواصلين إلى أي حفلة عندما أكون معك”.

سيلينا غوميز تايلور سويفت سيلينا وتايلور

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