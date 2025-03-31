موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في القاهرة والمحافظات

موعد صلاه عيد الفطر المبارك 2025 في القاهرة والمحافظات.. يتطلع المسلمون في مصر إلى معرفة موعد صلاة العيد 2025 حرصًا على أداء هذه الصلاة.

موعد صلاه عيد الفطر المبارك

يجتمع آلاف المصلين في الساحات العامة والأماكن المخصصة لـ صلاة عيد الفطر لأداء الصلاة والابتهاج بالعيد بعد شهر الصوم.

وفي إطار الاستعدادات لاستقبال صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2025، أعلن معهد البحوث الفلكية مواعيد صلاة عيد الفطر الجديد في مختلف المحافظات المصرية، حيث تختلف المواعيد من محافظة إلى أخرى حسب الموقع الجغرافي.

مواعيد صلاة عيد الفطر في مصر 2025 في القاهرة والمحافظات

فيما يلي مواعيد صلاة عيد الفطر لعام 2025 في محافظات مصر:

القاهرة: الساعة 6:11 صباحًا

الجيزة: الساعة 6:11 صباحًا

الإسكندرية: الساعة 6:15 صباحًا

يختلف وقت صلاة عيد الفطر حسب اختلاف توقيت شروق الشمس في كل محافظة، وقد حدد معهد البحوث الفلكية المواعيد بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة.

وقال الدكتور طه رابح رئيس معهد البحوث الفلكية، أن مواعيد صلاة عيد الفطر 2025 في مختلف المحافظات كالتالي:

القاهرة: 6:11 صباحا

الجيزة: 6:11 صباحا

الإسكندرية: 6:15 صباحا

سانت كاترين ‫ 6:00 صباحا

طابا 5:56 صباحا

نويبع: 5:57 صباحا

حلايب: 5:52 صباحا

شلاتين: 5:56 صباحا

الطور: 6:02 صباحا

شبين الكوم: 6:11 صباحا

دمنهور: 6:13 صباحا

بنها: 6:11 صباحا

كفر الشيخ: 6:11 صباحا

المنيا: 6:13 صباحا

أبوسمبل: 6:12 صباحا

الغردقة: 6:02 صباحا

الخارجة: 6:16 صباحا

السلوم: 6:34 صباحا

بورسعيد: 6:06 صباحا

السويس: 6:05 صباحا

العريش: 6:00 صباحا

شرم الشيخ: 5:59 صباحا

طنطا: 6:11 صباحا

المنصورة: 6:10 صباحا

الزقازيق: 6:09 صباحا

الفيوم: 6:12 صباحا

بني سويف: 6:12 صباحا

أسيوط: 6:12 صباحا

سوهاج: 6:10 صباحا

قنا: 6:06 صباحا

أسوان: 6:06 صباحا

مرسى مطروح: 6:26 صباحا

الإسماعيلية: 6:06 صباحا

دمياط: 6:08 صباحا

صلاة عيد الفطر

تعتبر صلاة عيد الفطر واحدة من أبرز شعائر عيد الفطر، حيث يحرص المسلمون على أدائها في وقتها المحدد، ويستغلونها أيضًا كفرصة للاحتشاد مع العائلة والأصدقاء، وتبادل التهاني بهذه المناسبة المباركة.

رسائل تهنئة بعيد الفطر

تبادل تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2025 وسيلة رائعة للتعبير عن المشاعر الصادقة باتجاه الأهل والأحباب.

أجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2025

من أجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2025 التي يمكن استخدامها:

كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

عيدكم مبارك، وأسأل الله أن يعيده عليكم أعوامًا مديدة مليئة بالخير والبركة.

أدام الله لكم الأعياد فرحًا وسرورًا، وجعل أيامكم كلها عيدًا.

كيفية صلاة عيد الفطر

كيفية صلاة عيد الفطر أنه من السُّنَّة أن تُصلى صلاة العيد جماعة، وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض هذه التكبيرات مرة أخرى؛ لأن التكبيرات سنة مثل دعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ».