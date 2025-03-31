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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تصادم مروع في طريق صلاح سالم صباح أول أيام عيد الفطر يسفر عن إصابات

تصادم مروع في طريق صلاح سالم
تصادم مروع في طريق صلاح سالم

وقع حادث تصادم مروع في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك، بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي في طريق صلاح سالم.

وأسفر الحادث عن إصابات متفاوتة بين الركاب الذين كانوا على متن السيارتين، حيث تم نقلهم على الفور إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث في تمام الساعة الأولى من صباح اليوم، وانتقلت على الفور قوات المرور إلى موقع الحادث لمعاينته وتنظيم حركة المرور. 

وأظهرت المعاينة الأولية، أن السبب الرئيسى للحادث ربما يكون السرعة الزائدة، حيث فقد السائق السيطرة على السيارة الميكروباص مما أدى إلى اصطدامها بالسيارة الملاكي.

وقامت فرق الإسعاف بانتشال المصابين من داخل السيارات المنكوبة، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة التفاصيل الدقيقة للحادث، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة الحركة المرورية في المنطقة.

ويحث خبراء المرور على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة في الأيام التي تشهد ازدحامًا مروريًا كبيرًا مثل أيام العيد.

صلاح سالم طريق صلاح سالم حادث تصادم أول أيام عيد الفطر المبارك

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