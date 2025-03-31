موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي بالكونفدرالية والقناة الناقلة

يواصل الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، استعداداته لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك بعد فوز الفريق على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي كأس مصر، خلال اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ليحجز الأبيض مقعده في المباراة النهائية أمام بيراميدز.





وتعد هذه النسخة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية هي الـ22 في تاريخ المسابقة، التي انطلقت عام 2004 بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي. وشهدت السنوات الماضية منافسة قوية بين الأندية الأفريقية للفوز باللقب.





وتقام مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر الأربعاء المقبل على ملعب استاد كيب تاون، فى إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

أما مباراة الإياب فتقام الأربعاء 9 أبريل باستاد القاهرة الدولي، في السادسة مساءً.

يدخل الزمالك هذه المواجهة بثقة، كونه حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، بعد تتويجه على حساب نهضة بركان المغربي، حيث انتصر في المباراة النهائية بهدف نظيف، ليضيف لقبًا جديدًا إلى سجل إنجازاته القارية. ويطمح الفريق لمواصلة مشواره بنجاح في البطولة للحفاظ على لقبه وتعزيز مكانته كأحد الأندية الأكثر تتويجًا في القارة.





ويكثف الجهاز الفني تدريبات الفريق، مع التركيز على الجوانب التكتيكية والفنية، لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة قبل المواجهة المرتقبة أمام ستيلينبوش.

كما يحرص بيسيرو على معالجة أي أخطاء ظهرت في المباريات السابقة لضمان تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء.





من المنتظر أن يحظى اللقاء بمتابعة جماهيرية كبيرة، حيث يسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته في البطولة، فيما يأمل الفريق الجنوب أفريقي في تحقيق مفاجأة أمام حامل اللقب. ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولات الأندية الأفريقية.



