الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي.. فيديو

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي.

مشاركة أبناء الشهداء في الصلاة

حرص الرئيس السيسي على مشاركة عدد من أبناء الشهداء في أداء الصلاة معه، حيث سيقف هؤلاء الأبناء بجانبه في لحظة رمزية تعكس التقدير والوفاء لتضحيات الشهداء.

حضور كبار الشخصيات والمسؤولين

من المتوقع أن يشارك في أداء صلاة عيد الفطر إلى جانب الرئيس السيسي كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

تلاوة آيات من القرآن الكريم

من المقرر أن تبدأ شعائر صلاة عيد الفطر بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ حجاج الهنداوي، على أن تليها تكبيرات العيد التي سيرددها الحاضرون، مما يضفي جواً من الروحانية والاحتفال بهذه المناسبة المباركة.

تهنئة الرئيس السيسي للشعب المصري

تقدم الرئيس السيسي بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالأمن والاستقرار والتقدم.