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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بحضور الرئيس السيسي.. شعائر صلاة عيد الفطر من مسجد المشير طنطاوي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاجر ابراهيم

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد المشير طنطاوي.

مشاركة أبناء الشهداء في الصلاة

حرص الرئيس السيسي على مشاركة عدد من أبناء الشهداء في أداء الصلاة معه، حيث سيقف هؤلاء الأبناء بجانبه في لحظة رمزية تعكس التقدير والوفاء لتضحيات الشهداء.

حضور كبار الشخصيات والمسؤولين

من المتوقع أن يشارك في أداء صلاة عيد الفطر إلى جانب الرئيس السيسي كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

تلاوة آيات من القرآن الكريم

من المقرر أن تبدأ شعائر صلاة عيد الفطر بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ حجاج الهنداوي، على أن تليها تكبيرات العيد التي سيرددها الحاضرون، مما يضفي جواً من الروحانية والاحتفال بهذه المناسبة المباركة.

تهنئة الرئيس السيسي للشعب المصري

تقدم الرئيس السيسي بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالأمن والاستقرار والتقدم.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الفطر عيد الفطر المشير طنطاوي

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