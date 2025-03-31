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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لا للتهجير.. بالروح بالدم نفديك يا فلسطين| هتافات المصلين في مسجد مصطفى محمود بعد صلاة العيد

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
هاجر ابراهيم

شارك النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، مع هتافات المصلين في مسجد مصطفى محمود بعد صلاة عيد الفطر المبارك، دعما للشعب الفلسطيني، حاملين معهم الأعلام.

وهنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكتب النائب محمد أبو العينين، على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “عيد فطر مبارك.. الله أكبر ولا إله إلا الله .. الله أكبر ولله الحمد .. ساعات قليلة وينقضي شهر رمضان الكريم وتتعالى أصوات التكبير والدعوات لتشق عنان السماء، مبتهلين إلى الله أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية”.

وأضاف النائب محمد أبو العينين: “كل عام والرئيس السيسي والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بكل خير وسلام واستقرار بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، اللهم احفظ مصر وشعبها وقائدها، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.. وكل عام وأنتم بخير”.


 

محمد أبو العينين أبو العينين وكيل مجلس النواب عيد الفطر شهر رمضان

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