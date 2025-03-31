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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك ضمن سعيه للتتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

تشكيل الأهلي المتوقع:

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال السوداني، والذي يشهد عودة اللاعبين الدوليين بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.
  • خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق.
  • خط الهجوم: أشرف بن شرقي، حسين الشحات، وسام أبو علي.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

يستضيف الأهلي الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 1 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة الإياب في موريتانيا، على ملعب "الشيخة ولد بوضياف"، يوم الثلاثاء 8 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب بموريتانيا.

الاهلي والهلال السوداني الهلال السوداني تشكيل الأهلي المتوقع

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