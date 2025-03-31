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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقناة الناقلة

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك ضمن سعيه للتتويج باللقب الخامس عشر في تاريخه.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقنوات الناقلة:

يستضيف الأهلي الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 1 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

وتُذاع المباراة حصريًا عبر قنوات بي إن سبورتس.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال السوداني 

  • يدير مباراة الذهاب طاقم تحكيم بقيادة الحكم التشادي محمد الحاج علي.
  • ويعاونه كل من:
    • المساعد الأول: الكاميروني ألفيس نجوجو.
    • المساعد الثاني: سونو فاتسون.
    • الحكم الرابع: الموريتاني عبد العزيز بوه.

مباراة الأهلي والهلال السوداني 

يتأهل الفائز من مواجهتي الأهلي والهلال السوداني لمواجهة الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في الدور نصف النهائي.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب بموريتانيا.

وتُعد هذه المباراة من أهم المواجهات في مشوار الأهلي الأفريقي، حيث يتطلع الفريق إلى تحقيق الفوز ومواصلة رحلته نحو اللقب القاري.

الأهلي والهلال السوداني الهلال السوداني موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

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