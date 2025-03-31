انطلاق العرض الأول لأفلام "الحريفة 2" و"6 أيام" عبر منصة "يانغو بلاي"

انطلق العرض الأول لعدد من الأفلام عبر منصة يانغو بلاي بمناسبة عيد الفطر منها الحريفة 2 و 6 أيام.



لأول مرة على الشاشات، وبعد نجاحه الكبير في دور العرض، يعرضفيلم "الحريفة 2" الذي احتل المركز الثالث في قائمة الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.





يواصل فريق "الحريفة" بعد فوزهم بالبطولة، حيث يخوضون تجربة جديدة مليئة بالتحديات عند دخولهم الجامعة. يضم العمل نخبة من النجوم الشباب، منهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة ونور إيهاب، إلى جانب ضيوف شرف بارزين مثل آسر ياسين، أحمد فهمي، وأسماء جلال. الفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.





ويعرض أيضا فيلم "6 أيام"، وهو من بطولة أحمد مالك وآية سماحة، اللذين تألقا في السباق الرمضاني بمسلسليهما "ولاد الشمس" و"الكابتن".









تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي حول يوسف وعالية، الذين فرقتهم الظروف منذ الطفولة ليسلك كل منهما طريقًا مختلفًا في حياته.





وبعد سنوات طويلة، تجمعهما الصدفة من جديد، حيث يلتقيان بين الحين والآخر، لتعود مشاعر الماضي إلى الواجهة وسط تحديات وتغيرات فرضتها السنوات. الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان.