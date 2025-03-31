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الإشراف العام
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طه جبريل

ديني

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

رسائل تهنئة عيد الفطر
رسائل تهنئة عيد الفطر
محمد صبري عبد الرحيم

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك لعلها أفضل ما نقدمه من التهاني للأهل والأحبة والأصدقاء في عيد الفطر المبارك، ويسعد الأحباب برسائل التهنئة في العيد، ويفرح الأهل عند إرسال تهنئة عيد الفطر مكتوبة، وإذا كان صديقك يحب الرسائل القصيرة فهذا أفضل ما تقدمه له تهنئة عيد الفطر قصيرة، وإذا كانت حبيبتك تحب اسمها كثير فعليك إرسال تهنئة عيد الفطر بالاسم.


يهل علينا عيد الفطر المبارك 2052 ويأتي بالبهجة والسعادة والفرحة على قلوب الناس، مع مظاهر الاحتفال المختلفة والمميزة، من شراء ملابس جديدة وتوزيع زكاة الفطر على الفقراء والأقارب، و التهنئة تعمل على زيادة التواصل الاجتماعي بين الأشخاص، وتعمل على توطيد العلاقات وتقريب المسافات بينهم.

ويسعي الكثير لارسال رسائل تهنئة ورسائل مصورة ومتحركة في عيد الفطر للاصدقاء والاحباب وهي تنشر الفرحة وتدخل السرور على القلب، ويهتم الناس بتبادل التهاني بينهم، لزيادة المودة والقرب بينهم، ولتقوية علاقاتهم التي تباعدت بسبب مشاغل العمل والحياة.

ونقدم لكم أحدث رسائل وتهاني عيد الفطر المبارك الجديدة لتقدمها للأصدقاء أو الحبيب أو الأسرة والعائلة.. وهي:

تهنئة عيد الفطر مكتوبة

أحلى ما فى العيد العيدية والأحلى أنها تكون منك هدية عيد الفطر مبارك.

بكرة العيد وأتمنى تكون سعيدا وتبقى في قلبي الوحيد وتهديه هدية العيد

حاولت أسابق الناس .. وأرسلك مع خيوط الشمس الماس .. وأقولك كل عام وأنت بخير .. يا مشعل الرقة و الإحساس

تهنئة عيد الفطر للأصدقاء

تهئنة مليانة ورد وفل أرسلها قبل العيد يهل علشان أكون قبل الكل

التوصيل السريع باقة ورد وهمسة حب للغالي بالعيد جعل أيامه عيد

أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، عيدكم مبارك.

* أقــــول في نفسي وأنا أعـايد الناس .. متى أشوفــك تكمـل أفراح عيدي

في خافقي شوق وغرام .. وفي نظرة عيوني كلام .. تقولك كل عام وأنت بخير .. والعيد من غيرك ظلام

وعاد العيد.. وأنا عنك بعيد.. تفرقنا بلاد وبحـور .. وعاد العيد .. وتمنيته عليك سعيد .. ولو كان علي يجــور

* أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك عيد سعيد

* ما تسبقني الناس في العيد .. انا اول من يعايد الغاليين . وكل عام وانتم بخير وعيد فطر سعيد.

* أهديك عطر الورد وألوانه ..وأرسل جواب أنت عنوانه .. أهنيك بمقدم العيد وأيامه

* باقة من الورود بقدوم العيد معطرة بالعود لك يا صاحب الجود

* ودعت بك عيد مضى و أقبلت بك عيد جديد يالله عسى عيدك سعيد

* أحلى التهاني والورود لك يا سيدي الناس عيدها يومين وأنت طول العمر عيدي

* باقة من الورود بقدوم عيد الفطر معطرة بالعود لك يا صاحب الجود

* أجمّل الله عيدكم بالسّعادة والمسرات يّافرحة العيد انتم ” كل عام وانتم بخير“

 

تهنئة عيد الفطر للأحباب

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك العيد عليكم وعلينا

* أهديك ذهب أنتٍ أغلى أهديك ورد أنتٍ أحلى بهديك عمري و ياريت يسوى

* إلى أغلى أعز أحلى أحب الناس عيدك سعيد يا تاج الراس

* كل عام وأنتم وكل أحبائكم بخير أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

* الكل بالعيد فرحان.. إلا أنا زعلان.. ودي أقولك.. كل عام وأنت بخير.. وأنت قريب وأخذك بالاحضان

* المرسل: واحد من الناس.. المستقبل: أعز و أغلى الناس.. النص: عيدك سعيد قبل كل الناس

* لأحلى قمر.. عطر وزهر.. مع كرت يقول.. عيد فطر مبارك.. يا أغلى البشر

* أحب أسابق الأنفاس.. وأقول قبل الناس… وبصادق الإحساس.. كل عام وانت بخير

* العيد يكمل بوجودك.. وعيديتي تحلى من جيوبك.. يا ربي متى أشوفك وأقولك.. كل عام وأنا محبوبك

* بالعود والبخور .. برشات العطور .. باسمى آيات السرور نبارك لك بعيد الفطر السعيد

* أسأل من أعد العيد.. وطوى الشهر الفقيد.. يمدكم بعمر مديد.. يجعل حياتكم عيد سعيــد

* قبل زحمة السير.. وقبل رسايل الغير.. والإرسال لسه بخير.. كل عام وانت بخير

* تهئنة مليانة ورد وفل.. أرسلها قبل العيد يهل.. علشان أكون قبل الكل

* حبيت أباركلك وبالعيد أهنيك.. الله يحققلك جميع أمانيك.. صحيح بدري لكن القلب ويغليك.. يخاف يسبقه بها غيره ويهنيك.

أجمل رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك

أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات، وجعله فرصة للتقرب إلى الله ولـالتواصل والمحبة بيننا.

- أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك علينا وعليكم. كل عام وأنت إلى الله أقرب، ولفعل الطاعات أرغـب، وللجنة أسبق.

- نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يمنحنا السعادة والسلام في هذا العيد وفي كل أيام حياتنا.

- رمضان راحل والعيد قادم، فمن نُعزي؟ ومن نُهنئ؟ تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك. تقبل الله صيامكم وأسعد أيامكم، وكل عام وأنتم بخير.

- أتم الله بالعيد فرحتكم، وأسعد أيامكم، وأقر عينكم بنصرة أمتكم، وأعيادا كثيرا متتالية بلغكم، كل عام وأنت في خير.

- تهنئة إلى كل الأهل والأحباب بقدوم عيد الفطر المبارك أقر الله عيونكم في رمضان بلذة الأسحار وصحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار.

- لا يكتمل عيدى إلا بوجودك، وتسعد أيامى برؤيتك، كل عيد وأنت سعادتى وبهجة أيامى وعيد فطر مبارك عليك يا صديقى.

- أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى. تقبل الله طاعاتكم، وأتم بالعيد فرحتكم، وأقر أعينكم بنصر أمتكم.

- إنه وقت تجديد الروح والتقرب إلى الله، وأيضًا وقت التواصل وتبادل التهاني والتبريكات بين الأهل والأصدقاء والأحباب عيد سعيد.

تهنئة عيد الفطر قصيرة

وإذا كنت تبحث عن رسائل تهنئة بعيد الفطر قصيرة، إليك الآتي:

- عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير.

- كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك.

- كل عام وأنتم إلى الله أقرب وفي الراحة أكبر يارب.

- أتمنى أن يكون عيد الفطر المبارك مليئًا بالخير واليُمن والبركات على الجميع.

- عندما يحل عيد الفطر المبارك، ينبعث الفرح والسعادة في قلوب المسلمين حول العالم.

- اسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يُمدك بعمر مديد، ويجعل حياتك كلها أعيادًا.

- عيد فطر سعيد عليكم أعاده الله عليكم أعواما كثيرة متتالية وكل عام وأنتم في خير.

تهنئة عيد الفطر لحبيبتي

انتقينا لك معظم التهاني من بساتين العشاق وما يتبادلونه من مشاعر قلبية في مناسبة عيد الفطر، ومنها:

- كل عام وأنتِ بخير أرسل لكِ باقة من الورود بمناسبة قدوم العيد، ستكون معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.
- كل عام وأنتِ أقرب إلى قلبي لأنّك حبي الأول والأخير، ولأنّك غير والناس غير، أقول لك كل عام وأنتِ بخير.
- قبل الزحمة ارسل لكِ كل عام وأنتم بخير عيد سعيد عليكم يا رب العالمين.
- حتى أكون أول المعيدين عليك في العيد الصغير ألغيت كلّ المواعيد، وأقولك كل عام وأنت سعيد.

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