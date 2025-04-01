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حقيقة سرقة البلوجر روح في مركز تجميل.. القصة كاملة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حقيقة سرقة البلوجر روح في مركز تجميل.. القصة كاملة

البلوجر روح
البلوجر روح
أحمد مهدي

كواليس وتفاصيل مثيرة حول اتهام البلوجر روح لصاحب مركز تجميل في شارع عباس العقاد بمدينة نصر بسرقة مبلغ مالي من حقيبتها اثناء تصوير إعلان داخل مركز التجميل، حيث كشفت وزارة الداخلية حقيقة الواقعة.

القصة الكاملة لـ سرقة البلوجر روح في مدينة نصر

حيث تبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية حقيقة سرقة البلوجر روح، وتبين أن خلافات على أجرة تصوير إعلان داخل مركز تجميل بشارع عباس العقاد في مدينة نصر وراء ادعاء البلوجر بسرقة صاحب مركز التجميل مبلغ مالي منها.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء البلوجر روح "صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي" بتعرضها لواقعة سرقة مبلغ مالى من حقيبتها داخل أحد مراكز التجميل بمدينة نصر بالقاهرة.

و بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر بشكوى من البلوجر روح (مقيمة بالجيزة) من داخل أحد مراكز التجميل "بدون ترخيص" بدائرة القسم ، حيث أفادت بأنه خلال قيامها بتصوير "إعلان دعائى للمركز" لبثه على مواقع التواصل الإجتماعى ، تركت حقيبتها وبها مبلغ مالى داخل إحدى الغرف بالمركز المشار إليه، وعقب إنتهائها اكتشفت سرقة المبلغ المالى من حقيبتها ، وإتهمت (مالك المركز وعامل بالمركز) بالسرقة.

وبمواجهتهما أنكرا ما نُسب إليهما ، وعللا إتهامها لهما بسبب خلافات بينهم حول القيمة المالية للإعلان التى كانت المذكورة ستقوم بإعداده للمركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت البلوجر في بلاغها، إنها تعرضت لسرقة مبلغ مالي من حقيبتها أثناء تواجدها في مركز تجميل بشارع عباس العقاد، على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ وجرى فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

وتابعت البلوجر روح في بلاغها بأنها كانت تقوم بتصوير إعلان لـ مركز تجميل في مدينة نصر وأنها كان بحوزتها 40 ألف جنيه داخل حقيبتها وبعد انتهاء التصوير فوجئت بعدم تواجد المبلغ.

البلوجر روح مديرية أمن القاهرة البلوجر مركز التجميل الداخلية

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