قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس اللبناني يدين القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية ويدعو للوحدة الوطنية
تعيين إيلي شارفيت رئيسًا لجهاز الشاباك يثير انقسامات داخلية في إسرائيل
فرص عمل في الإمارات.. 300 وظيفة جديدة برواتب مجزية
غارات أمريكية تستهدف جبل النبي شعيب في صنعاء
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب في مصر اليوم أول أبريل 2025
دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل
9 لاعبين.. غيابات الأهلي أمام الهلال السوداني بدوري الأبطال
عمرها ما زعلت حد.. مصطفى قمر ينعى إيناس النجار بكلمات مؤثرة
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا
استطلاع رأي: نصف الأمريكيين يدعمون سياسات ترامب للهجرة ولكن الاقتصاد يشكل تحديًا له
يلا خف بسرعة.. زوجة إبراهيم شيكا توجه رسالة مؤثرة لزوجها
أبناء بلا رحمة.. مأساة أم الشهداء التي تخلى عنها أقرب الناس وماتت وحيدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القصة الكاملة لإنهاء شاب حياته في شمال الجيزة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
أحمد مهدي

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية ، بدفن جثة شاب ذ.بح نفسه في وسط الشارع بمدينة كرداسة، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.

تخلص شاب من حياته في الجيزة بسبب حالة نفسية

وكشفت تحقيقات النيابة في الجيزة، أنه لا توجد شبهة جنائية في الحادث، وأن الشاب تخلص من حياته بسبب حالته النفسية، وهو ما أكدته شهادات شهود العيان في محل الواقعة.

حيث تخلص شاب من حياته وسط موقف سيارات كرداسة، شمال محافظة الجيزة عن طريق نحر عنقه، ليلة العيد وسط ذهول من المارة في الشارع.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة أن الواقعة بسبب مرور الشاب بأزمة نفسية حادة قام على أثرها بالوقوف داخل موقف كرداسة شمال الجيزة ونحر عنقه أمام المتواجدين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة بلاغا من الأهالي، يفيد بعثورهم على جثمان أحد الأشخاص، تخلص من حياته ونحر عنقه ليلفظ أنفاسه الأخيرة وسط موقف سيارات منطقة كرداسة بالجيزة، بسبب مروره بأزمة نفسية حادة.

على الفور انتقل رجال المباحث من قسم شرطة كرداسة إلى محل البلاغ لكشف ملابسات الواقعة واسباب قيام الشاب بإنهاء حياته وسط الشارع.

ومن خلال الفحص، عثرت أجهزة أمن الجيزة على جثمان أحد الأشخاص ملقى على الأرض وسط بركة من الدماء، وبه آثار ذبـ.ـح بالرقبة، ليتم انتداب فريق من جهات التحقيق لمعاينة الجثمان

وتقرر نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، التي أمرت بانتداب فريق من رجال الطب الشرعي لتشريح الجثمان والوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت إلى الوفاة، وتكليف رجال المباحث بسرعة إنهاء تحرياتهم حول الواقعة وظروفها وملابساتها والسلاح المستخدم في عملية النحر، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

الجيزة شاب النيابة عيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طقس العيد

تقلبات حادة في طقس ثاني أيام العيد.. والأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية

انستا باي

مع بدء تطبيق الرسوم على التحويلات البنكية عبر انستاباي.. من يتحمل الرسوم؟

اسعار الريال السعودي

آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

إيناس النجار

الأول خاني والثاني سابني وجمدت بويضاتى.. تصريحات نارية للراحلة إيناس النجار

ليلة ٢٩

ناسا تلتقط إشارة السماء| ليلة 29 رمضان بلا شهب.. هل حسم لغز ليلة القدر؟

إيناس النجار

إيناس النجار تكشف تفاصيل صادمة عن زواجها قبل رحيلها

ايناس النجار

تسبب في وفاة ايناس النجار.. جمال شعبان يكشف الفرق بين التهاب المرارة وانفجا.رها |معلومات مثيرة

أسعار الذهب

تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

"فأما اليتيم فلا تقهر" موضوع خطبة الجمعة القادمة

أدعية عيد الفطر 2025

أدعية عيد الفطر 2025.. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام

الشيخ محمد فتحي

وزير الأوقاف ينعى الشيخ محمد فتحي ويقرر إعانة عاجلة لأسرته

بالصور

مرض خطير للنساء.. انتبهي لهذه العلامات

امراض القلب
امراض القلب
امراض القلب

يمنع أضرار الكحك.. مفاجآت عن الترمس يكشفها جمال شعبان

الترمس
الترمس
الترمس

تسبب في وفاة ايناس النجار.. جمال شعبان يكشف الفرق بين التهاب المرارة وانفجا.رها |معلومات مثيرة

ايناس النجار
ايناس النجار
ايناس النجار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

المزيد