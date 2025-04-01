القصة الكاملة لإنهاء شاب حياته في شمال الجيزة

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية ، بدفن جثة شاب ذ.بح نفسه في وسط الشارع بمدينة كرداسة، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.

تخلص شاب من حياته في الجيزة بسبب حالة نفسية

وكشفت تحقيقات النيابة في الجيزة، أنه لا توجد شبهة جنائية في الحادث، وأن الشاب تخلص من حياته بسبب حالته النفسية، وهو ما أكدته شهادات شهود العيان في محل الواقعة.

حيث تخلص شاب من حياته وسط موقف سيارات كرداسة، شمال محافظة الجيزة عن طريق نحر عنقه، ليلة العيد وسط ذهول من المارة في الشارع.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة أن الواقعة بسبب مرور الشاب بأزمة نفسية حادة قام على أثرها بالوقوف داخل موقف كرداسة شمال الجيزة ونحر عنقه أمام المتواجدين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة بلاغا من الأهالي، يفيد بعثورهم على جثمان أحد الأشخاص، تخلص من حياته ونحر عنقه ليلفظ أنفاسه الأخيرة وسط موقف سيارات منطقة كرداسة بالجيزة، بسبب مروره بأزمة نفسية حادة.

على الفور انتقل رجال المباحث من قسم شرطة كرداسة إلى محل البلاغ لكشف ملابسات الواقعة واسباب قيام الشاب بإنهاء حياته وسط الشارع.

ومن خلال الفحص، عثرت أجهزة أمن الجيزة على جثمان أحد الأشخاص ملقى على الأرض وسط بركة من الدماء، وبه آثار ذبـ.ـح بالرقبة، ليتم انتداب فريق من جهات التحقيق لمعاينة الجثمان

وتقرر نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، التي أمرت بانتداب فريق من رجال الطب الشرعي لتشريح الجثمان والوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت إلى الوفاة، وتكليف رجال المباحث بسرعة إنهاء تحرياتهم حول الواقعة وظروفها وملابساتها والسلاح المستخدم في عملية النحر، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.