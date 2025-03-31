محمود عزب عن قلبي ومفتاحه: ردود أفعال الجمهور كانت خارج التوقعات

كشف الفنان محمود عزب كواليس ترشيحه لدور "عم ناصر" الدور الذي قدمه في مسلسل " قلبي ومفتاحه " ، قائلاً : " " طلب مقابلتي وعرض عليا العمل في جلسة لم تتجاوز ربع ساعه عرض عليها الشخصية عم " ناصر " وقبلت ماينفعش أعتذر".



وأوضح في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : أنه حاول تقديم سنه في الشخصية بشكل أكبر ليصل إلى السن المناسب معقباً : “ واحد بيحب واحدة لما كانت لسه بضفاير لازم يظهر بسن كبير فهي في مرحلة العمل لديها نجل في سن دياب وبالتالي لابد أن أكون في سن كبيرة”.



واشاد بمجهود المخرج تامر محسن معه قائلاً : " إشتغل معايا أكثر حد في الممثلين المشاركين في العمل وخصوصاً أنني أقرأ الشخصية من وجهة نظر وهو يراها من وجهة نظر أخرى وهي التعبير بلغة العيون وتعابير الوجه بشكل أكبر وان تكون الجمل قليلة للغاية".



وعن ردود افعال الجمهور علق : "ابهرتني كنت مصدق أني هنجح لكن ردود الافعال من الجماهير فاقت التوقعات وحصلت حالة غريبة ".