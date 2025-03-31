شخصيات حقيقية .. أشرف عبد الباقي يكشف سبب نجاح قلبي ومفاحته

قال الفنان أشرف عبد الباقي إن سر نجاح مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي استطاع أن يتسلل إلى قلوب المشاهدين رغم زخم السباق الدرامي، يعود إلى أن جميع شخصيات العمل حقيقية وليست مجرد "ديكور". من دم ولحم تشبه شخصيات كثيرة في محيطنا.



وتابع خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"شخصيات مثل أسعد أو عزت موجودة بالفعل في المجتمع، كما أن الشخصيات طبيعية، فلا يوجد شرير مطلق يُطلق الشرور طوال الوقت."



وعن شخصية شناوي، علق قائلًا:"في المسلسل، نرى شناوي وسط أسرته وبناته، وهو يتحمل مسؤولية رعايتهم والإنفاق عليهم رغم دخله المحدود، كما أن لديه صديقًا وفيًا يقف بجانبه. شناوي يُمثل الطبقة المتوسطة التي انزلقت إلى مستوى معيشي أقل، وهي الفئة الأكبر داخل المجتمع."



معقباً : " ردود افعال الجمهور على شخصية ط شناوي “ تعكس أنها شخصية حقيقية تشبه شخصيات حول الناي ف اسرها وحياتها كنت بشوف تعليقات من الجمهور واحد بيقول شناوي شبه خالي”.