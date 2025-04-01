مصطفى شعبان: ممدوح عبد العليم أبدع في تقديم شخصية الصعيدي

استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي في احتفالية خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأذيعت في التاسعة مساء الإثنين أول أيام العيد على شاشة قناة الحياة، بينما يذاع الجزء الثاني الثلاثاء.

واستضاف الليثي النجم مصطفي شعبان وأسرة مسلسل "حكيم باشا" وتحدثوا عن أسرار لا يعرفها أحد عن المسلسل الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة على قناة الحياة. ولأول مرة نتعرف على الحكايات والمواقف المثيرة التي حدثت خلف كواليس التصوير، وأغرب المواقف التي تعرض لها أبطال العمل.

وقال مصطفي شعبان: "أصعب مشهد بالنسبة لي كان مشهد وفاة ابني ، وطلبت من المؤلف نشيل جملتين من الحوار عشان يكون في صمت أكثر، وكمان مشهد المواجهة مع ولاد العم كان صعبًا لأن كل واحد فيهم بيتكلم بتون معين، وأنت لازم تركز فيه وتكلمه بنفس التون مع الحفاظ على اللهجة."

وعلى جانب آخر أوضح شعبان: "هناك عدد من أساتذة التمثيل وكبار الفنانين قدموا شخصية الصعيدي بشكل ممتاز ومحترف، ومنهم الاستاذ والفنان عبد الله غيث، الذي أبدع في تقديم دوره في 'ذئاب الجبل'. وأيضًا الفنان الكبير نور الشريف، والذي قدم دورا مهما بمسلسل “ الرحالي ”.

بينما أطال النجم مصطفى شعبان في الإشادة والمدح بالفنان القدير الراحل ممدوح عبد العليم من خلال مسلسل " الضوء الشارد" وابدع وقدم شخصية رائعة على الرغم من أنه عينيه خضرا وهناك الكثيرين كانوا ينتقدون هذا الأمر، ويرون أنه لا يصلح، وحتى المسلسل وقتها أذيع عبر شاشة نايل تي في.

وعلى الرغم من ذلك قدم أداء مبهراً وطفرة في أداء شخصية الصعيدي وهو من أهم الفنانين الذين قدموا شخصية الصعيدي.