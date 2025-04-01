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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يخطط لزيارة مرتقبة إلى السعودية والامارات وقطر قريبا

ترامب
ترامب

 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لزيارة المملكة العربية السعودية والتواصل مجددًا مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مما يعكس توجهات إدارته في تعزيز العلاقات الدولية.​

وأكد الرئيس ترامب عزمه القيام بزيارة إلى المملكة العربية السعودية في منتصف مايو المقبل، وذلك كأول رحلة خارجية له في ولايته الثانية، وايضا خططه لزيارة الامارات وقطر كذلك

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتأمين استثمارات سعودية بقيمة تصل إلى تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك مشتريات من المعدات العسكرية. 

كما تسعى الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية، مثل جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في النزاع الروسي الأوكراني. ​

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أعلن الرئيس ترامب نيته التواصل مجددًا مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، واصفًا إياه بأنه "رجل ذكي". 

وأشار ترامب إلى أنه يعتزم إعادة فتح قنوات الاتصال مع كيم، في محاولة لتعزيز العلاقات والعمل نحو نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. ​

وتأتي هذه التحركات في سياق سعي إدارة ترامب لتعزيز الدبلوماسية والعلاقات الدولية، مع التركيز على تحقيق الاستقرار والأمن في المناطق ذات الاهتمام الاستراتيجي.​

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