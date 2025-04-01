إنتاج وكتابة ومخرج.. أحمد صيام يكشف أسباب نجاح حكيم باشا

استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، نجوم مسلسل حكيم باشا، في احتفالية خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأذيعت في التاسعة مساء الإثنين أول أيام العيد على شاشة قناة الحياة، بينما يذاع الجزء الثاني اليوم الثلاثاء.



وأوضح الفنان أحمد صيام، أن هناك أسبابا للنجاح منها الإنتاج والكتابة والمخرج وفريق العمل.

واستضاف الليثي النجم مصطفى شعبان، وأسرة مسلسل "حكيم باشا" وتحدثوا عن أسرار لا يعرفها أحد عن المسلسل الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة على قناة الحياة.

ولأول مرة نتعرف على الحكايات والمواقف المثيرة التي حدثت خلف كواليس التصوير، وأغرب المواقف التي تعرض لها أبطال العمل.