مفاجأة.. إيناس النجار رحلت بنفس مرض إبراهيم الطوخي| صور

مفاجأة.. إيناس النجار رحلت بنفس مرض إبراهيم الطوخي، آثار خبر وفاة الفنانة إيناس النجار حالة من الحزن فى الوسط الفني، وبين متابعيها ومحبيها.

إيناس النجار رحلت بنفس مرض إبراهيم الطوخي

توفت الفنانة إيناس النجار، صباح أمس عن عمر ناهز 46 عامًا، بعد صراع قصير مع مرض مفاجئ تسبب فى تسمم الدم وهو إنفجار المرارة الناتج عن حصوات المرارة، مما دفع الكثير للتساؤلات حول سبب وفاة الشيف الشهير إبراهيم الطوخي هل توفي بنفس مرض الفنانة إيناس النجار؟

سبب وفاة الشيف إبراهيم الطوخي

مفاجأة.. إيناس النجار رحلت بنفس مرض إبراهيم الطوخي!

توفي الشيف إبراهيم الطوخي، المعروف بالعباره الشهيرة "الجملي هو أملي"، يوم الخميس الماضي الموافق 27 مارس 2025، وذلك عن عمر يناهز 60 عام،وسبب وفاته هي نتيجة عملية جراحية لإزالة حصوة من المرارة.

ووفقًا لشقيقه، فقد شعر إبراهيم بتعب شديد ومضاعفات صحية نتيجة لعملية إزالة حصوات المرارة، مما أدى إلى وفاته.

تفاصيل مرض إيناس النجار واللحظات الأخيرة قبل الوفاة

مفاجأة.. إيناس النجار رحلت بنفس مرض إبراهيم الطوخي!

بدأت معانات الفنانة إيناس النجار قبل أيام من وفاتها، تشكت من آلام حادة فى البطن، ولم تنتبة أنها قد تكون إشارة لمرض خطير، جعل الأعراض تتفاقم إلى حدوث إلتهابات فى المرارة بشكل حاد،أدت إلى إنفجارها داخل الجسم، مؤدية إلى أنتشار السموم فى مجري الدم وهذه الحالة تعرف بتسمم الدم.

دخول إيناس النجار المستشفى ومعركة أخيرة مع المرض

قبل أيام من وفاتها تم نقل إيناس النجار إلى المستشفى وذلك عقب تدهور حالتها الصحية، ولكنها كانت قد دخلت في غيبوبة تامة نتيجة إنفجار المرارة وحدوث تسمم الدم،وهذا جعل الأطباء غير قادرين على إنقاذها،ووفاتها بعد أيام .

إبراهيم الطوخي نهاية مشابهة بنفس مرض إيناس النجار

مفاجأة.. إيناس النجار رحلت بنفس مرض إبراهيم الطوخي!

رحل الشيف إبراهيم الطوخي صاحب المطعم الشهير، والمعروف بمقولة “ الجملى هو أملى ” قبل أيام من وفاة الفنانة إيناس النجار بنفس الطريقة ونفس مرضها.

ولكن الطوخي كان قد خضع لعملية جراحية لإزالة حصوة في المرارة، وهذه العملية شائعة جدا لدي الكثير ونسبة النجاح بها كبيرة ولكن الطوخي قد تعرض لمضاعفات صحية خطيرة أدت للوفاة عقب العلمية، فقد أدى تراكم حصوات المرارة إلى انسدادها وحدوث إلتهابات شديدة تسببت فى تسمم فى الدم، مما أدى إلى فشل في وظائف الأعضاء ووفاته المفاجئة عقب العملية.

ما هو تسمم الدم؟ وكيف يؤدي إلى الوفاة؟

مفاجأة.. إيناس النجار رحلت بنفس مرض إبراهيم الطوخي!

فى إطار هذا قال الدكتور مصعب إبراهيم استشارى الجهاز الهضمي، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن تسمم الدم يعتبر واحد من أخطر الحالات الطبية،التي تسبب اتلوفاة فى الحال أى خلال ساعات، إذا لم يتم التدخل السريع للعلاج، فعندما تدخل البكتيريا أو السموم إلى مجرى الدم، يحدث الجسم رد فعل مناعي شديد فى أغلب الأحيان يُسبب فشل في الأعضاء الحيوية للجسم مثل القلب والرئتين والكبد.

أسباب الإصابة بتسمم الدم

يعتبر الإجراءات الجراحية، من أهم أسباب الإصابة بتسمم الدم، وذلك كما حدث مع الشيف إبراهيم الطوخي، فقد تسببت مضاعفات جراحة إزالة حصوة المرارة في انتشار البكتيريا في الدم.

الالتهابات غير المعالجة وتجاهل الأعراض، مثل التهاب المرارة، التهاب الرئة، التهابات الكلى، والجروح العميقة.

ضعف المناعة، يتهاون البعض بضعف المناعة ولكنها خطر يهدد الجسم فى جميع الأوقات، فضعف المناعة يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بعدوى شديدة تؤدي إلى تسمم الدم.

الإهمال في التشخيص المبكر: تختلط أعراض حصوات وإلتهاب المرارة مع بعض الأعراض الأخري مثل الحموضة والإنتفاخ، فإذا كانت الأعراض الأولية غير واضحة أو يتم تجاهلها، فهذا يجعل الحالة تفاقم سرعا.

أعراض خطيرة لا يجب تجاهلها تكشف عن حصوات المرارة

ضيق في التنفس وزيادة معدل ضربات القلب.

تشوش ذهني أو فقدان للوعي.

انخفاض ضغط الدم المفاجئ.

ارتفاع شديد في درجة الحرارة أو انخفاض حاد لبعض الأشخاص.

ألم شديد في البطن، خاصة في الجهة اليمنى العلوية.

الغثيان والقيء المستمر.

إذا لاحظت ظهورأي من هذه الأعراض، عليك التوجة للطبيب فورا لتجنب المضاعفات.

المرارة عضو صغير يسبب كارثة صحية

تساعد المرارة فى هضم الدهون فهي عبارة عن عضو صغير يقع أسفل الكلى، ورغم صغر حجمها إلا أنها قد تحدث مشاكل صحية خطيرة عند تعرض المرارة إلى إلتهاب أو إنسداد .

أهم أمراض المرارة الشائعة

التهاب المرارة الحاد: يحدث التهاب المرارة الحاد عندما تتراكم الحصوات داخلها لوقت، وهذا فى الأغلب انسداد القنوات الصفراوية والتهابها.

حصوات المرارة: حذر أغلب الأطباء أن ترك حصوات المرارة بدون علاج يسبب مضاعفات خطيرة، عندما لا يتم إزالتها فى الوقت المناسب لأنها تحدث إلتهاب فى المرارة وأحيانا تتسبب فلا إنفجار المرارة الذى يحدث تسمم مجري الدم وفشل أعضاء الجسم .

انفجار المرارة: يسبب انفجار المرارة إلى انتشار البكتيريا والسموم فى مجري الدم داخل الجسم المسبب للوفاة.

كيف نحمي أنفسنا من إلتهاب المرارة؟

بعد رحيل الفنانة إيناس النجار والشيف إبراهيم الطوخي بسبب إلتهاب المرارة الذى إدى إلى تسمم الدم، فمن الضروري الوعي بأهمية صحة الجهاز الهضمي والمرارة.

نستعرض لكم بعض الطرق الفعالة للوقاية من مشاكل المرارة:

أهمية اتباع نظام غذائي صحي

تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

زيادة تناول الفواكه والخضروات الغنية بالألياف.

الحرص على شرب كميات كافية من الماء يوميًا.

أهمية ممارسة الرياضة بانتظام

تساعد التمارين في تحسين عملية الهضم وتقليل خطر الإصابة بحصوات المرارة.

الحرص على إجراء فحوصات طبية دورية، وبالأخص لهؤلاء الأشخاص الذين يعانون من آلام متكررة في البطن أو لديهم تاريخ عائلي وراثي من أمراض المرارة.

عدم إهمال الأعراض والتوجة للطبيب فورا وذلك عند الشعور بألم في البطن أو اضطرابات هضمية غير مبررة.