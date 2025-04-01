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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لمن يهمه أمر الوطن.. محمد لطفي يوجه رسالة عاجلة للمسئولين

محمد لطفي
محمد لطفي
سارة عبد الله

شارك الفنان محمد لطفي، فيديو عبر حسابه الرسمي على تيك توك يستغيث فيه بالمسئولين.

وأشار محمد لطفي، لأزمة إهدار المياه في أحد الأماكن العامة، وقال: “بقالي ساعة بحاول اقفل المياه المهدرة دي، وبنتخانق مع دول عظمى عليها ارجو الأهتمام”.

محمد لطفي يكشف بدايته في التمثيل

وحل الفنان محمد لطفي، ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر شاشة قناة mdc.

وأكد محمد لطفي، أن التمثيل كان هوايته منذ صغرة، وبالتحديد وهو يبلغ من العمر 9 سنوات، متابعا قائلًا: "كنت بحب أفلام فريد شوقي والأفلام الأكشن التي يقدمها".
 

وأضاف محمد لطفي: "كنت بحلم أبقى فايتر زي الفنان الراحل أحمد مظهر، وكنت عايز أشارك معاه في بعض مشاهد الأكشن".

وتابع محمد لطفى، فى مركز شباب المعادى شاركت فى التمثيل مع فرقة الفنون الشعبية، ولكن حبيت البوكس وأصبحت ملاكم، والتحقت بمدرسة الصنايع وعدت سنة تحسين مجموع، وأخفقت فى مجموع الشهادة الإعدادية بسبب البوكس.

محمد لطفي الفنان محمد لطفي اخر أعمال محمد لطفي نداء للمسئولين اهدار المياه

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