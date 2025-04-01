الخطيب يوجه رسالة عاجلة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن رسالة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاعبيه قبل خوض مباراة الهلال السوداني اليوم.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “الكابتن محمود الخطيب أبلغ لاعبي الأهلي بضرورة تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة وأداء جيد خلال لقاء الهلال السوداني اليوم لمصالحة الجماهير وطمئنتهم على مستوى الفريق بعد أزمة لقاء القمة الأخيرة”.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة مهمة اليوم أمام الهلال السوداني، في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الهلال السوداني

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أشرف داري – كريم الدبيس _ يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – إمام عاشور.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – نيتس جراديشار – وسام أبو علي.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.