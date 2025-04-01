نصائح للحفاظ على المناعة قوية خلال العيد، مع تزايد الإختلاط والتجمعات خلال أيام العيد.

ويمكن أن تزداد فرصة الإصابة ببعض الأمراض وهذا يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض وخاصة من يعانون من مشكلة نقص المناعة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء اليك أفضل النصائح لتقوية المناعة.

نصائح للحفاظ على المناعة قوية خلال العيد

نصائح للحفاظ على المناعة قوية خلال العيد

كشف الدكتور عصام البقلي استشارى الجراحات التجميلية، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، عن أفضل النصائح لتقوية المناعة خلال أيام العيد.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C

أحرص على تناول الأطعمة والمشروبات التى تحتوي على فيتامين C في تعزيز جهاز المناعة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض،وهذه الأطعمة هي الجوافة، الفلفل الأحمر، والفراولة، النوم الجيد والراحة الكافية البرتقال، الليمون.



هل تعرف أن قلة النوم تؤدي إلى ضعف المناعة؟ لذا احرص على النوم 7-8 ساعات يوميًا للحفاظ على نشاط الجسم وصحته.

شرب الأعشاب الداعمة للمناعة

المشروبات الطبيعية لها دور فعال فى تقوية المناعة مثل الزنجبيل بالعسل، الكركم بالحليب، والشاي الأخضر كل هذه الأعشاب تساعد بشكل جيد في تقوية المناعة والحماية من العدوى.

تقليل استهلاك السكريات والدهون المشبعة

يلعب النظام الغذائي دور أساسي فى مناعة الفرد، لذلك حاول أن تقلل من تناول السكريات، لأن تناول السكريات بكثرة يضعف المناعة، لذا من الأفضل تقليل الحلويات والمأكولات المصنعة واستبدالها بالفاكهة الطبيعية والمكسرات الصحية.

شرب الماء بكميات كافية

الماء أحرص على تناول الكثير من الماء، فالماء يساعد في التخلص من السموم في الجسم، وهذا يعزز وظائف الجهاز المناعي ويحافظ على صحة الجهاز الهضمي ككل.

ممارسة النشاط البدني بانتظام

حاول ممارسة بعض التمارين الخفيفة مثل المشي وبعض التمارين الخفيفة فى المنزل، وذلك من أجل الحفاظ على صحة الجسم والمناعة.

تجنب التوتر والضغط النفسي

إبتعد عن التوتر والقلق واعلم أن الضغوط النفسية تقلل من مناعة الجسم، لذا حاول الاسترخاء والاستمتاع بأجواء العيد دون توتر أو قلق.

نصائح للحفاظ على المناعة قوية خلال العيد

أحرص على الإلتزام بهذه النصائح والعلاجات المنزلية،وذلك من أجل الاستمتاع بعيد سعيد دون مشاكل صحية، ومن أجل رفع مناعة الجسم لمحاربة الأمراض .