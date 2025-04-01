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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شخص صدمه قطار في قليوب

السكة الحديد
السكة الحديد
إبراهيم الهواري

لقى شخص مصرعه صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقرية قلما التابعة لمركز قليوب وانتقلت سيارة اسعاف ونقل الجثة الى مستشفى قليوب.

تلقى مدير أمن القليوبية اخطارا بوقوع حادث تصادم بقليوب ومصرع شخص وتم الدفع بسيارة اسعاف للتعامل مع الحادث.


وتبين مصرع جمال م م 55 سنة أسفل عجلات القطار أثناء عبوره خط السكة الحديد بقرية قلما بمركز قليوب وتم نقل الجثة الى المستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.

مصرع فتاة فى حادث تصادم

من ناحية أخرى لقيت فتاة بقرية ميت حلفا في قليوب مصرعها قبل ساعات من زفافها إثر حادث تصادم بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، بجوار مزلقان ميت حلفا.
وتم نقل الجثة للمستشفى وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب ورورد تقرير الصفة التشريحية.
 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بجانب مزلقان ميت حلفا بدائرة مركز شرطة قليوب.
 

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع كل من تقى فتحي 24 عاما، ومعاذ أحمد 18 عامًا، وإصابة كل من: أحمد إبراهيم 18 عام وريان إسلام عامان، وباسمين ياسر 23 عام وميرفت السيد 28 عام.
وتبين أن المتوفاه كانت تستعد لإقامة حفل حنتها حيث كان مقرر حفل زفافها يوم الرابع من الشهر الجاري، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة.

القليوبية السكة الحديد قليوب

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