نجل توفيق الدقن يلجأ للقضاء بسبب ظهور والده في أحد الإعلانات.. تفاصيل

صرح المستشار ماضي نجل الفنان الراحل توفيق الدقن، ورئيس جمعية أبناء فنانى مصر، عن لجوئه للقضاء وذلك بسبب إعلان بالذكاء الاصطناعى، لمحل حلويات ومحل مشويات استخدموا فيها صور وشخصية والده وعدد من الفنانين الآخرين.

وظهر الفنانون الراحلون بشكل لم يرض أسرهم بعد أن استخدموا خاصية الذكاء الاصطناعي دون الرجوع إليه أو لأي من أبناء الفنانين.

ويعد الدقن أحد أبرز الفنانين الذين قدموا ادوار الشر في السينما المصرية، وصاحب أشهر الإفيهات منها "أحلى من الشرف مفيش.. ألو يا همبكة.. يا أه يا أه"، وعلى الرغم من تلك المكانة والمشوار الثري، إلا أنه لم يحظ بالتكريم المناسب.

حظى مشواره الفني الثري بقصة كفاح فيها تحد وارادة واصرار فقد أسس مدرسة فنية منفردة في ابداعاتها، وخلق لنفسه أسلوبا خاصا بذاته، فعلي الرغم من ظهوره مع عمالقة الفن امثال زكي رستم وفريد شوقي ومحمود المليجي، إلا أنه لم يقلد أحدا ونهج لنفسه نهجا خاصا به.