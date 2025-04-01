فتوح أحمد: سعيد لنجاح الفنان مصطفى شعبان في مسلسل “حكيم باشا”

أكد الفنان فتوح أحمد، أن مسلسل "حكيم باشا"، حقق نجاح كبير، مشيرا إلى أنه سعيد لنجاح الفنان مصطفى شعبان في مسلسل “حكيم باشا”، خاصة أنه من الفنانين الذين هم قبول كبير لدى الجماهير.

وقال فتوح أحمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "واحدمن الناس"، عبر فضائية "الحياة"، أن اختيار فريق العمل لمسلسل "حكيم باشا"، كان موفق وجيد، مؤكدا أن روح الألفة والتعاون من فريق العمل، ساهمت في خروج العمل بهذا الشكل المميز.

وتابع الفنان فتوح أحمد، أن ظهور المسلسل في الصعيد، خاصة أن الصعيد لديهم حالة من الرضا والقناعة، ولديهم قوة وشدة في الحق دائما.

شاركت معه في مسلسل "المعلم"

وأشار إلى ان هذا هو العمل الثاني مع الفنان مصطفى شعبان، حيث أنه شاركت معه في مسلسل "المعلم"، في رمضان الماضي.

