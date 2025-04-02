الزمالك يتقدّم بشكوى رسمية ضد محمد الدماطي.. تصعيد جديد في أزمة الدوري

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مجلس إدارة القلعة البيضاء قرّر التقدم بشكوى رسمية ضد محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة الأهلي، إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بسبب تصريحاته المسيئة للنادي الأبيض فيما يتعلق بتتويج الفريق ببطولة الدوري المصري موسم 2021.

وقد قام مسؤولو الزمالك بتجهيز ملف كامل بالشكوى، يتضمن جميع تصريحات الدماطي التي اعتبروها مسيئة للنادي.

الزمالك يواجه ستيلينبوش في الكونفيدرالية

وفي سياق آخر، يحل الزمالك ضيفًا على فريق ستيلينبوش، بطل جنوب أفريقيا، في مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام في الثالثة عصر غدٍ الأربعاء.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.