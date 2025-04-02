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عقوبات الكاف تطارد الأهلي بعد مواجهة الهلال بدوري أبطال إفريقيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عقوبات الكاف تطارد الأهلي بعد مواجهة الهلال بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي والهلال
الأهلي والهلال
محمد سمير

أصبح فريق الأهلي مهددا بتوقيع عقوبات من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد مواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت مباراة الذهاب أزمة حادة بعد أن دخل الثنائي محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وزميله محمد هاني في مشادة مع التشادي محمد الحاجي حكم اللقاء بعد إطلاقه صافرة النهاية.

واعترض الثنائي على بعض القرارات التحكيمية بخلاف دفعه محمد هاني أثناء استعجاله لاعب الهلال محمد إرينق الخروج من الملعب بعد استبداله قبل نهاية اللقاء.

وتدخل محمد شوقي نائب المدير الرياضي للأهلي لإنهاء المشادة ثم تحدث مع الحكم بعد اللقاء لدقائق.

وسيحسم تقرير الحكم العقوبات ضد الأهلي بعد المشادة حال تدوينه ما دار بينه وبين ثنائي الفريق الأحمر.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قد هاجم حكم اللقاء مؤكدا في المؤتمر الصحفي أنه تسبب في عصبية اللاعبين بقراراته.

وحقق فريق النادي الأهلي الفوز على الهلال السوداني بنتيجة ١-٠، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل محمد هاني هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة ١١ من انطلاق المباراة بصاروخية على الطائر بعد ارتداد الكرة من حارس مرمى الهلال.

وينتظر الفريقان مباراة العودة لحسم التأهل للدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة سيطرة أهلاوية وأضاع لاعبو الأحمر أكثر من فرصة لمضاعفة النتيجة ولكن وقف حارس الهلال لها بالمرصاد.

الأهلي كاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا

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