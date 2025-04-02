«كنت مبسوط».. كولر يكشف أسباب عدم إجراء تغييرات خلال مواجهة الأهلي والهلال

كشف مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أسباب تأخر التبديلات وإجراء تبديلين فقط في مواجهة الهلال بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال “كولر” في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والهلال: كنت سعيدًا بمجموعة اللاعبين في الملعب ولم أرغب في تغيير أحد.

وأوضح "كولر" أنه لم يحب تغيير أحد لأنه حين يشارك لاعب من الدكة، يكون من الصعب أن يدخل في الجيم سريعًا.

وكان قد حقق فريق النادي الأهلي الفوز على الهلال السوداني بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل محمد هاني هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 11 من انطلاق المباراة بصاروخية على الطائر بعد ارتداد الكرة من حارس مرمى الهلال.

وينتظر الفريقان مباراة العودة لحسم التأهل للدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة سيطرة أهلاوية وأضاع لاعبو الأحمر أكثر من فرصة لمضاعفة النتيجة ولكن وقف حارس الهلال لها بالمرصاد.