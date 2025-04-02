كولر: افتقدنا الدقة أمام الهلال .. والأهلي سيحسم التأهل بنتيجة المبارتين

أكد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أن مواجهة الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كانت قوية.

وقال “كولر” في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والهلال: نجحنا في الاستحواذ على المباراة في معظم فتراتها، الخصم حاول أن يسبب لنا مشاكل، ولكن لم يفعله بشكل جيد.

وأضاف كولر قائلا:" كانت الدقة تنقصنا بالشكل الكافي، والوعى كذلك لو فعلنا ذلك كنا ممكن أن نسجل هدف أو اثنين، لم نفعل ذلك ولكن في النهاية حققنا الفوز"

وأوضح كولر أن التأهل سيكون على نتيجة المباراتين وهذا ما قلته للاعبين بعد نهاية المباراة.

وكان قد حقق فريق النادي الأهلي الفوز على الهلال السوداني بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجّل محمد هاني هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 11 من انطلاق المباراة بصاروخية على الطائر بعد ارتداد الكرة من حارس مرمى الهلال.

وينتظر الفريقان مباراة العودة لحسم التأهل للدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة سيطرة أهلاوية وأضاع لاعبو الأحمر أكثر من فرصة لمضاعفة النتيجة ولكن وقف حارس الهلال لها بالمرصاد.