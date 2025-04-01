موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الهلال في دوري أبطال إفريقيا

حقق النادي الأهلي فوزًا مثيرا على الهلال السوداني بهدف دون رد، في مباراة الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



موعد مباراة الأهلي المقبلة

مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الهلال في دوري أبطال إفريقيا، هي مباراة العودة بين الأهلي والهلال في ربع نهائي البطولة، ستقام الثلاثاء الموافق 8 أبريل الجاري، وبالتحديد في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.



القناة الناقلة للمباراة

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي المقبلة، هي “بي إن سبورتس”، حيث تمتلك الشبكة القطرية حقوق البث الفضائي لفعاليات البطولة، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.