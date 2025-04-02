«كولر» يكشف سر إصراره على مشاركة أكرم توفيق بمباراة الأهلي والهلال

ردَّ مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على سبب إصراره على مشاركة أكرم توفيق في مواجهة الهلال السوداني بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال “كولر”، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب المباراة: "أكرم توفيق ما زال لاعبًا في الأهلي، ومن المهم أن تكون هذه المشاعر السلبية بعيدة".

وأضاف: "أكرم توفيق واحد من أفضل اللاعبين الموجودين، لذلك سيلعب حتى لو لم يكن متواجدًا في الموسم المقبل، لأنني أعامل اللاعبين بما يستحقون".

حقق النادي الأهلي فوزًا ثمينًا على الهلال السوداني بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجّل محمد هاني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 11 من انطلاق المباراة، بعد تسديدة صاروخية على الطائر إثر ارتداد الكرة من حارس مرمى الهلال.

شهدت المباراة سيطرة أهلاوية، حيث أضاع لاعبو المارد الأحمر عدة فرص محققة لمضاعفة النتيجة، لكن حارس الهلال تألق في التصدي لها.

وينتظر الفريقان مباراة العودة لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.