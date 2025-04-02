مهرجان أهداف.. ريال مدريد يتأهل لنهائي كأس إسبانيا بفوزه على سوسيداد

حسم ريال مدريد عبوره إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد التعادل بنتيجة (4-4) ضد ريال سوسيداد، عقب اللجوء للأشواط الإضافية، في إياب نصف النهائي، بعدما فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

وسجل لريال مدريد: إندريك، بيلينجهام، تشواميني، وروديجر في الدقائق (30، 82، 86، و115).

بينما سجل لريال سوسيداد: بارنتشيا، ألابا (هدف عكسي)، أويارزابال (هدفين)، في الدقائق (16، 72، 80، 93).

وجاء الهدف الأول في اللقاء من أول هجوم للضيوف، بعدما تلقى بارنتشيا كرة من زميله بابلو مارين، وانطلق على الطرف الأيسر وسدد بين قدمي الحارس أندري لونين بالدقيقة 16، ليمنح التقدم لريال سوسيداد.

ونجح إندريك في تسجيل هدف التعادل لريال مدريد بالدقيقة 30، حيث تلقى تمريرة من فينيسيوس وسدد كرة ساقطة من فوق الحارس ريميرو.

وشهدت اللحظات الأخيرة من الشوط الأول لقطة مثيرة للجدل، بعدما طالب لاعبو الفريق الباسكي بركلة جزاء إثر سقوط النجم الياباني تاكيفوسا كوبو داخل منطقة الجزاء بعد احتكاك مع فينيسيوس جونيور، لكن الحكم طالب باستكمال اللعب.

وسجل دافيد ألابا هدفا عكسيا في شباكه في الدقيقة 72، ليمنح التقدم لسوسيداد، حيث انطلق بابلو مارين على الطرف الأيمن وتوغل في المنطقة، وحاول التسديد لكن الكرة ارتطمت بقدم ألابا قبل أن تسكن شباك زميله لونين.

وتكرر السيناريو في الدقيقة 80، بتصويبة من أويارزابال ارتطمت بألابا وسكنت شباك لونين.

وقلص بيلينجهام الفارق بالهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 82، حيث تلقى كرة عرضية من فينيسيوس على الطرف الأيسر، وصوب على الطائر أقصى يسار الحارس ريميرو.

وأضاف تشواميني الهدف الثالث، بالدقيقة 86، فمن ركلة ركنية نفذها رودريجو ارتقى اللاعب الفرنسي وسدد بالرأس في شباك ريميرو.

واقتنص أويارزابال الهدف الرابع في الدقيقة 93، فمن ركلة حرة على حدود المنطقة نفذها سيرجيو غوميز، وارتقى أويارزابال وسدد أقصى يمين لونين.

وانتهى الوقت الأصلي بنتيجة (4-3) لريال سوسيداد، ليتم اللجوء للأشواط الإضافية.

واقتنص روديجر الهدف الرابع لريال مدريد، فمن ركلة ركنية من الطرف الأيمن نفذها أردا جولر، ارتقى المدافع الألماني وسدد رأسية سكنت شباك الحارس ريميرو في الدقيقة 115، ليحسم تأهل الميرنجي للنهائي.

يذكر أن ريال مدريد سيواجه الفائز بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.