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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حماده هلال يرفع شعار كامل العدد بحفل عيد الفطر في مسرح البالون

الفنان حمادة هلال و الفنان تامر عبد المنعم
الفنان حمادة هلال و الفنان تامر عبد المنعم
أوركيد سامي

أحيا النجم حمادة هلال حفلا غنائيا على خشبة مسرح البالون، التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم ومخرج الحفل ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وقدم حمادة هلال باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأقيم الحفل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وتعتبر  احتفالية عيد الفطر المبارك التي أحياها الفنان حمادة هلال بعد سلسلة من الحفلات التي لاقت نجاحا كبيرا منذ تولي الفنان تامر عبدالمنعم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في شهر سبتمبر الماضي.

وحرص على التواجد الفنانة لوسي، الفنان تامر عبد المنعم و غيرهم كثير من النجوم 

يذكر أن النجم حمادة هلال عرض له مسلسل المداح الجزء الخامس "المداح أسطورة العهد" خلال موسم رمضان الماضى.

الفنان حماده هلال الفنان تامر عبد المنعم اخبار الفن نجوم الفن المداح حفلة مسرح البالون

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